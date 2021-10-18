Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
18.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Что обязательно должен сделать мусульманин 19 октября в день рождения пророка Мухаммеда

3:00:0110/18/2021
0

Некоторые мусульмане устраивают шествия по улице, чтобы отметить Его рождение.

В настоящее время это официальный праздник в большинстве мусульманских стран. Фото:Pixabay.com

День рождения пророка Мухаммеда отмечается мусульманами в месяц Раби аль-авваль, третий месяц мусульманского календаря.

Пророк родился около 570 года нашей эры в Мекке, которая теперь называется Саудовской Аравией. Он родился в скромной, но знатной семье. Семья принадлежала к племени курайшитов, которое активно занималось торговлей и политикой.

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) глубоко почитаем в исламской традиции. Каждый раз, когда мусульмане упоминают его имя и каждый раз, когда они возносят молитвы, они просят благословения для него. Для мусульман действия, слова и молчание пророка Мухаммеда равносильны божественному закону. Никто не был так почитаем из людей, как пророк Мухаммед. Мусульманский народ постоянно помнит и празднует память пророка Мухаммеда. Не исключение и его день рождения.

В настоящее время это официальный праздник в большинстве мусульманских стран. Также фестиваль может продлиться до 30 дней. Мусульмане отмечают праздник едой, молитвами, чтением молитв и обменом подарками. Мусульмане выражают свою радость в этот день по случаю прихода в мир Мухаммеда, которого они считают последним служителем Бога. Верующие читают молитвы и стихи о рождении и жизни пророка и раздают милостыню.

Некоторые мусульмане устраивают шествия по улице, чтобы отметить Его рождение. Подобные собрания приправляют песнями гимнов. В некоторых случаях устанавливают палатки на улицах для ночных развлечений. А также воспевают хвалу Аллаху.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
традициимусульманеислампраздникидень рождения Мухаммеда
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

18 октября - Всемирный день женского счастья: третий раз за 2021 год в мире поздравляют с «женским счастьем»
2:51:24 10/18/2021
18 октября - Всемирный день женского счастья: третий раз за 2021 год в мире поздравляют с «женским счастьем»
БердскВ Турции от коронавируса после вакцинации умер сотрудник КБУ Бердска
2:48:52 10/18/2021
В Турции от коронавируса после вакцинации умер сотрудник КБУ Бердска
Китайский гороскоп на 2022 год: что принесет Водяной Тигр каждому знаку зодиака
2:46:33 10/18/2021
Китайский гороскоп на 2022 год: что принесет Водяной Тигр каждому знаку зодиака
В Лондоне 50-летняя телеведущая вышла на улицу без нижнего белья
2:45:54 10/18/2021
В Лондоне 50-летняя телеведущая вышла на улицу без нижнего белья
БердскОнлайн некролог: Кто умер с 02.09 по 13.10.2021 в Бердске
2:37:31 10/18/2021
Онлайн некролог: Кто умер с 02.09 по 13.10.2021 в Бердске
Категорические запреты на день апостола Фомы 19 октября: традиции и важные дела для верующих
2:30:07 10/18/2021
Категорические запреты на день апостола Фомы 19 октября: традиции и важные дела для верующих
В Ставрополье бойцы спецназа подрались во время соревнований
2:16:34 10/18/2021
В Ставрополье бойцы спецназа подрались во время соревнований
Молитва мученице Харитине Амисийской: о чем просят святую и кого она оберегает
2:00:48 10/18/2021
Молитва мученице Харитине Амисийской: о чем просят святую и кого она оберегает
В России вырастет максимальный размер пособия по уходу за ребенком в 2022 году
1:51:16 10/18/2021
В России вырастет максимальный размер пособия по уходу за ребенком в 2022 году
Грешно ли работать 18 октября в день памяти мученицы Харитины Амисийской?
1:30:15 10/18/2021
Грешно ли работать 18 октября в день памяти мученицы Харитины Амисийской?