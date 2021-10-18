Что обязательно должен сделать мусульманин 19 октября в день рождения пророка Мухаммеда

День рождения пророка Мухаммеда отмечается мусульманами в месяц Раби аль-авваль, третий месяц мусульманского календаря.
Пророк родился около 570 года нашей эры в Мекке, которая теперь называется Саудовской Аравией. Он родился в скромной, но знатной семье. Семья принадлежала к племени курайшитов, которое активно занималось торговлей и политикой.
Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) глубоко почитаем в исламской традиции. Каждый раз, когда мусульмане упоминают его имя и каждый раз, когда они возносят молитвы, они просят благословения для него. Для мусульман действия, слова и молчание пророка Мухаммеда равносильны божественному закону. Никто не был так почитаем из людей, как пророк Мухаммед. Мусульманский народ постоянно помнит и празднует память пророка Мухаммеда. Не исключение и его день рождения.
В настоящее время это официальный праздник в большинстве мусульманских стран. Также фестиваль может продлиться до 30 дней. Мусульмане отмечают праздник едой, молитвами, чтением молитв и обменом подарками. Мусульмане выражают свою радость в этот день по случаю прихода в мир Мухаммеда, которого они считают последним служителем Бога. Верующие читают молитвы и стихи о рождении и жизни пророка и раздают милостыню.
Некоторые мусульмане устраивают шествия по улице, чтобы отметить Его рождение. Подобные собрания приправляют песнями гимнов. В некоторых случаях устанавливают палатки на улицах для ночных развлечений. А также воспевают хвалу Аллаху.