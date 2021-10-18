Какой сегодня церковный праздник 18 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 18 октября 2021
Святителей Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа (Колычева), Иова, Ермогена, Тихона (Белавина), Петра (Полянского), Филарета, Иннокентия (Вениаминова) и Макария (Невского), Московских, всея России чудотворцев
Мученицы Харитины Амисийской (Понтийской)
Преподобных Дамиана, пресвитера, целебника, Иеремии и Матфея, прозорливых, Печерских
Преподобноисповедника Гавриила (Игошкина), архимандрита Мелекесского
Народные праздники и приметы
Харитины – первые холстины
В народе в эту дату почитают святую мученицу Харитину.
На Руси в этот день девушки и женщины начинали ткать холсты. Они устраивали посиделки, на которых занимались рукоделием. Мужчины приступали к изготовлению валенок.
Существовала традиция первую полученную нитку одевать детям на левую руку. Ее считали оберегом от сглаза.
Если кружатся птицы и облака идут не по ветру, то скоро выпадет снег.
Приметы:
Безветрие обещает похолодание.
Если вороны и галки вьются в воздухе, а облака идут против ветра – к снегу.
Безветренная погода в этот день предвещает похолодание.
Если снег в этот день не выпадет, то зима наступит не скоро.
Если первый снег упадет, когда на вишне нет листа, зима скоро встанет на ноги.
Источник: my-calend.ru