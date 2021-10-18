Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 18 октября 2021 в России и мире

• Всемирный день женского счастья (Women`s Global Happiness Day)
• Всемирный день конфет
• День кудесника
• Международный день регулировки своего стула (International Adjust Your Chair Day)
• День сладкой патоки и восточных сладостей
• Всемирный день менопаузы (World Menopause Day)
• Международный день галстука (International Necktie Day)
• День памяти войсковой казачьей славы
• Европейский день бумажного пакета (European Paper Bag Day)
• День европейского бобра (Eurasian Beaver Day)
• Европейский день борьбы с торговлей людьми (European Anti-trafficking Day)
• Международный день леггинсов (International Legging Day)
• Собор Московских святителей
• День осведомлённости о расстройствах развития речи (Developmental Language Disorder Awareness Day)
• Католический праздник святого апостола и евангелиста Луки (Feast of Saint Luke)
• День памяти преподобной Харитины Литовской
• День шоколадного кекса (National Chocolate Cupcake Day) - США
• День без бороды (National No Beard Day) - США
• День очистки виртуального рабочего стола (National Clean Your Virtual Desktop Day) - США
• День личностей (Persons Day) - Канада
• День памяти Ицхака Рабина (Yitzhak Rabin Memorial Day) - Израиль
• День Аляски (Alaska Day) - США
• День национальных героев (Dia Nacional de los Heroes) - Ямайка
• День супервычислений (National Exascale Day) - США
• День помощника по здравоохранению (Healthcare Aide Day) - Канада
• День мультикультурного разнообразия (National Multicultural Diversity Day) - США
• Фестиваль «Сеньор-де-Лурен» (Senor de Luren Festival) - Перу
• День независимости - Азербайджан
• День Рогатого Бога Британии - Великобритания
• День польской почты, День почтальона (Dzien Poczty Polskiej) - Польша
• День молитвы - Замбия
• День флага - Чили
• День мини-юбки (Mini-Skirt Day) - Япония
• Именины у Алексея, Петра, Дениса, Григория, Юлиана, Александры, Тихона
• День Харитины (Харитина - Вечная ткачиха)
Важные события:
• 18 октября 1723 года на острове Котлин основана крепость Кронштадт
• 18 октября 1922 года основана британская телерадиовещательная корпорация «BBC» (British Broadcasting Corporation)
• 18 октября 1929 года совершил первый полет советский пассажирский самолет «К-5»
• 18 октября 2011 года состоялось подписание Договора о зоне свободной торговли в СНГ
Источник: kakoysegodnyaprazdnik.ru