Репортаж со склада паленой водки под Оренбургом: Друзья обвиняемых в гибели 35 человек от суррогата, рассказали о пытках и невиновности задержанных

7 октября на востоке Оренбуржья случилась беда огромного масштаба: более 40 человек пострадали, еще больше 30 умерли от отравления метанолом в суррогатной водке, склад которой обнаружили в Орске. Случаи отравлений были выявлены в шести населенных пунктах Восточного Оренбуржья: Красный Чабан, Акжаровка, Джасай, Комсомольский, Орск и Никольск. От паленки умирал и стар и млад.
Изначально было 10 смертей, но за неделю число умерших достигло 35 человек. Количество смертей от алкоголя заставило все правоохранительные органы Оренбуржья буквально стоять на ушах: ведь до сих пор неизвестно, где может всплыть бутылка со смертельной водкой. Следователи возбудили 14 уголовных дел по факту массового отравления, задержаны уже 15 человек. Журналисты «Курьер.Среда» 16 октября побывали на этом самом складе, который «травил» весь восток Оренбуржья, пообщался с продавцами, близкими погибших и обвиняемых.
Где хранили паленую водку.
«Точка» в Орске, где хранили паленку, якобы принадлежала супруге орского зампрокурора одного из районов. После массового отравления суррогатным алкоголем, запрокурора уволили, а бутылки с ядом уничтожили.
После первых случаев отравления в Оренбургской области, следователи начали массовую проверку всех магазинов, точек и складов. Практически сразу обнаружилось, что один склад с «ядом» расположен на ТЗБ в Орске. Именно здесь суррогатный алкоголь разливался в бутылки известных марок. На складе изъяли более двух тонн суррогата, который хранился в металлических бочках. До этого вывезли 1300 пластиковых бутылок - с первого склада. Журналисты «Курьер.Среда» 16 октября побывали на торговой базе и выяснили, что паленкой здесь торговали давно: одна из продавщиц базы рассказала, что все 5 лет, что она здесь торгует - постоянно спрашивали про алкоголь разные люди, однако показать конкретный склад женщина отказалась.
- Ну, здесь всегда спрашивали про эту водку, но только те, кто знает, что ее тут продавали. Это постоянно было, сколько лет работаю. А вот где конкретно это делали - не знаю точно. Здесь всегда столько ходит людей. Но сейчас склад да, закрыли - поделилась продавец.
Слова продавца подтверждает и местная жительница Анастасия. Девушка закупается на ТЗБ продуктами раз в месяц, про склад с паленкой узнала из СМИ. Однако она уверенна: паленку будут продавать и дальше. Об этом она рассказала «Курьер.Среда» 16 октября.
Версия о пытках.
Следователи возбудили 14 уголовных дел по факту массового отравления, задержаны уже 15 человек. Журналисты побеседовали с близкими обвиняемых в сбыте суррогата. Друг одного из обвиняемых - Алексей, рассказал в беседе с «Курьер.Среда» 17 октября, что к его лучшему другу полицейские якобы применяли насилие. В суде мужчина просил отправить его под домашний арест из-за страха, что издевательства продолжатся. Однако суд Октябрьского района Орска отправил обвиняемого в СИЗО до 9 декабря этого года. Кстати, следователи СК уже проверяют эту информацию.
- Я приехал из Ростова прямо недавно, 8 месяцев там жил. Приехал, а тут такое. Мне Гедар Гашимов (брат одного обвиняемого - прим. ред.) рассказал, что моего друга там пытали. Я сам в шоке от всего этого. С Гедаром должны увидеться еще на днях, он еще все расскажет, - поделился Алексей.
Кстати, другой близкий друг мужчины, которого обвиняют в сбыте суррогата, поделился и вовсе интересным фактом, оказалось, что у обвиняемого от паленого алкоголя якобы умер двоюродный брат. Якобы паленую водку продал не он, а другой мужчина и он сейчас на свободе.
- Свидетель, который указал на подозреваемого, сейчас на свободе, хотя этот же свидетель продал водку женщине и после этого она скончалась, - рассказал собеседник «Курьер.Среда».
Отметим, что алкоголь продавали не только в Орске, но и в других точках в поселках Оренбуржья: к примеру в селе Красночабанский, где от суррогата умерло около 10 человек, паленку продавали в местном магазине: открыто и непринужденно. За 100-150 рублей все 9 человек купили билет на тот свет в магазине «Удача». Помещение принадлежит Мурату Суенбаеву, главе Красночабанского сельсовета, он сдавал его в аренду. Выяснилось, что лицензии на продажу алкоголя у магазина не было. Опасное пойло продавали сутками и даже в долг...
Обмен паленки на колбасу: как в Оренбуржье начали решать проблему массовой гибели людей от алкоголя с метанолом.
Когда ситуация стала накаляться, а количество смертей от алкоголя с метанолом выросло до тридцати, правительство Оренбургской области приняло, пожалуй, одно из важных решений: суррогат предложили менять на колбасу. Да, это не шутка, в магазинах «Желен» принимают алкогольную продукцию, а взамен дают продуктовые наборы. Однако для того, чтобы обменять водку на еду, необходимо указать свои данные и точку, где алкоголь приобретался. К сожалению, нам не удалось добыть паленку на точках, о которых нам рассказали местные жители. Видимо, торговля суррогатным алкоголем действительно прекратилась или не имеет такого масштаба как раньше. Сейчас в больницах Оренбуржья проходят лечение счастливчики, которые выжили после метанола.
Смерть от двух рюмок водки: по всему востоку Оренбуржья более десяти детей остались сиротами из-за смерти от суррогата своих родителей.
Выжить после даже одной рюмки яда смогли не все. В селе - Акжарском Ясненского района случилось настоящее горе: 5 детей остались сиротами в один миг из-за паленного алкоголя. Как рассказал «Курьер.Среда» 16 октября Максат Нуртазенов - родственник погибшей четы, они отравились именно суррогатным алкоголем, который купили для застолья по случаю ремонта. Его родственники не употребляли алкоголь на постоянной основе, в тот день они выпили примерно по рюмке, но даже это была смертельная доза. Сейчас, по словам мужчины, все дети пока в Ясном у тети.
- Жили в Акжаровке. От алкоголя умерли совсем недавно. Купили для праздника, а пригубили немного и этого хватило. Дети с тетей в Ясном теперь живут. Про смерти многие тоже слышали, но продают же все равно все нелегально дальше, - поделился родственник погибшей четы в Акжаровке Максат.
Известно, что всего в Оренбургской области осиротели дети в пяти семьях! В беседе с «Курьер.Среда» детский омбудсмен Оренбургской области Анжелика Линькова рассказала, что все семьи, где погибли родители, находятся на контроле у органов опеки.
- Вместе с опекой решаем, как помочь детям и родным, где это нужно помогаем с оформлением необходимых документов, оказываем психологическую поддержку, определением в учебные учреждения ближе к месту жительства. В Адамовском районе двое детей потеряли отца, мать - в реанимации. Несовершеннолетних забрала тётя. В том же районе умер мужчина, который был отцом двоих несовершеннолетних детей. Известно, что дети уже долгое время живут в другом регионе вместе с мамой. В Орске двое несовершеннолетних детей остались без матери. Сейчас они ждут возвращения отца с вахты. О них заботятся старшие братья и сестра. Ещё у одной маленькой орчанки не стало мамы. Но она в последнее время жила с отцом. У него находится и сейчас. Ну и в Ясном с пятью детьми, оставшимися без мамы и папы, а также с их родней мы продолжаем работать, - сообщила детский омбудсмен Анжелика Линькова.
Сейчас в регионе проходят рейды по торговым объектам. Всех продавцов и владельцев точек предупредили о сложившейся ситуации. Ведь до сих пор неизвестно, где «всплывет» паленый алкоголь из склада на востоке Оренбургской области. На момент подготовки материала выяснилось, что в соседней Свердловской области от суррогата умерли 18 человек. Связаны ли смерти в Екатеринбурге со смертями в Оренбуржье пока неизвестно. Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование обстоятельств смертельных отравлений в Оренбургской области. По последним данным властей Оренбургской области, 24 человека находятся на лечении.