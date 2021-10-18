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18.10
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В Турции от коронавируса после вакцинации умер сотрудник КБУ Бердска

2:48:5210/18/2021,Алина Бурова
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Евгений Устинов заразился ковидом на одном из популярных российских курортов. Знакомые описывают мужчину, как хозяйственного и добросовестного.

Бердчанин работал в КБУ. Фото: «Курьер.Среда»

Бердчанин, заразившийся коронавирусом, умер в больнице Турции. Об этом «Курьер.Среда» сообщил сотрудник Комбината бытовых услуг и коллега умершего.

Погибшего мужчину звали Евгений Устинов. Как сообщает коллега умершего, бердчанин заразился именно на курорте. Отметим, что он был вакцинирован двумя компонентами вакцины против коронавируса.

- Мужчине было в районе 60 лет. Он был очень хозяйственным и добросовестным, но тут решил попутешествовать,- рассказала сотрудница КБУ редакции 17 октября.

Как стало известно, бердчанин работал на КНС Комбината бытовх услуг. В самом КБУ журналистам заявили, что не желают комментировать произошедшую ситуацию, однако из слов управляющих, выяснилось, что мужчина действительно работал на предприятии.

«Курьер.Среда» выражает искренние соболезнованием семье погибшего.

Напомним, что ранее редакция сообщала, что от коронавируса на 62-м году жизни скончался водитель мэра Бердска Иван Торопов. Мужчина болел около трех недель.

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