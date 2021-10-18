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В России вырастет максимальный размер пособия по уходу за ребенком в 2022 году

1:51:1610/18/2021
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На данный момент минимальный размер выплаты составляет 7 083 рубля, максимальный- 29 600 рублей

Практически все пособия, связанные с детьми, будут проиндексированы в 2022 году. Фото: Pixabay.com

18 октября, сегодня, Счетная палата опубликовала документ, в котором прописано, что минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком вырастет на 5,8% до 7 493 рублей с 1 февраля 2022 года, а максимальный - до 31 282 рублей.

Отметим, сейчас минимальный размер пособия составляет 7 083 рубля, максимальный - 29 600 рублей.

По данным палаты, бюджету страны такая индексация обойдется в 169,5 млрд рублей.

Стоит добавить, что с 1 февраля будет проиндексировано еще и единовременное пособие при рождении ребенка на 5,8%, которое составит 19 981 рубль, расходы уже на эту выплату займут 19,8 млрд рублей. В настоящее время пособие составляет 18 886 рублей.

Напомним, в 2021 году минимальный размер пособия при родах составляет 58 878 рублей, максимальный - 340 795 рублей, при осложненных родах минимальный размер составляет 65 607 рублей, максимальный - 379 743 рубля, при многоплодной беременности - 81 589 рублей и 472 245 рублей соответственно.

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