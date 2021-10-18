Что брать с собой на кладбище в Дмитриевскую субботу 6 ноября 2021 года: можно ли оглядываться на могилу в родительскую субботу

В православном календаре есть несколько дат, в которые люди зачастую посещают кладбище, вспоминать умерших родителей и близких родственников. Такие дни называются родительскими. Ближайшая состоится 6 ноября. О том, что необходимо взять на кладбище, какие есть приметы и т.д. - в нашем материале.
Свое название суббота получила в честь Дмитрия Солунского, потому что проходит в субботу перед днем памяти, посвященному этому великомученику православной церкви. Традиция посещать могилки близких в этот день появилась еще в начале прошлого века. Православные ходили на места захоронений, где совершались поминальные службы, делались богатые подношения духовенству. Также принято убирать места упокоения близких и родных и молиться об их благополучии на том свете. При это необязательно привозить какие-то специальные вещи и т.д. Даже наоборот - лучше не устраивать на могилках трапезы и не распивать спиртные напитки, также не оставлять на них еду и спиртное.
В дату поминовения умерших часто верующие часто ходят в храмы и церкви, где проходят особые службы - панихиды. Кроме этого, православные ставят свечи и молятся. В родительскую субботу можно устроить небольшую трапезу дома, чтобы помянуть родных, пригласить самых близких и вспомнить добрым словом тех, кто уже покинул землю.
В этот день запрещается сквернословить, ссориться, особенно с членами семьи, желать кому-либо зла, думать о плохом, заниматься различного рода ритуалами и практиками, которые не относятся к христианской религии (магические обряды). Лучше всего провести субботу в родном кругу, молясь за души усопших предков, думая только о хорошем, ни в коем случае нельзя говорить или даже думать о них плохо. Также принято в этот день давать милостыню и следует отказаться от любых развлекательных мероприятий. Например, походов в кино, клубы, бары, на дискотеки, различные игровые представления и т.д.
Согласно приметам, считается, что, когда человек покидает кладбище, ему нельзя оглядываться назад. Если сделать так, по суеверию, можно навлечь за собой беду или даже смерть, которая будет идти по пятам.