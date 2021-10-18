В Албании выяснили причину гибели российских туристов

Албанская полиция выяснила причину гибели четырех российских туристов, таким образом, ею мог стать хлор в бассейне при отеле, сообщает Albanian daily News.
Один из сотрудников отеля рассказал, что изначально бассейн был закрыт, но туристы очень попросили поплавать. Поэтому в пятницу он чистил его с хлором, чтобы постояльцы могли им воспользоваться.
Однако, посольство России считает, что эта версия лишь вымысел местных журналистов и попросило воздержаться от распространения неподтвержденных версий гибели людей.
Список погибших включает в себя: Наталию Буренкову, Сергея Буренкова, Екатерину Буренкову и Никиту Белоусова. Родственники погибших извещены о случившимся.
Напомним, трагедия произошла 15 октября в сауне отеля Gloria в поселке Керрет округа Кавая. По предварительной версии местной полиции, причиной смерти стало удушье.