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18.10
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В Албании выяснили причину гибели российских туристов

6:52:2410/18/2021
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По предварительным данным, они могли погибнуть от отравления хлором.

Посольство России не согласно с такой версией гибели граждан. Фото: Pixabay.com

Албанская полиция выяснила причину гибели четырех российских туристов, таким образом, ею мог стать хлор в бассейне при отеле, сообщает Albanian daily News.

Один из сотрудников отеля рассказал, что изначально бассейн был закрыт, но туристы очень попросили поплавать. Поэтому в пятницу он чистил его с хлором, чтобы постояльцы могли им воспользоваться.

Однако, посольство России считает, что эта версия лишь вымысел местных журналистов и попросило воздержаться от распространения неподтвержденных версий гибели людей.

Список погибших включает в себя: Наталию Буренкову, Сергея Буренкова, Екатерину Буренкову и Никиту Белоусова. Родственники погибших извещены о случившимся.

Напомним, трагедия произошла 15 октября в сауне отеля Gloria в поселке Керрет округа Кавая. По предварительной версии местной полиции, причиной смерти стало удушье.

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трагедиятуристыалбания
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