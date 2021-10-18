18 октября - Всемирный день женского счастья: третий раз за 2021 год в мире поздравляют с «женским счастьем»

Сегодня, 18 октября, во всем мире отмечается День женского счастья. Считается, что это праздник гармонии, самореализации и любви. Единого рецепта счастья для женщин нет. Кто-то мечтает стать матерью, другая хочет удачно выйти замуж, а третья – построить карьеру. И для каждой это будет свое счастье. Поэтому, универсального рецепта нет. На зато у нас есть красивые картинки и универсальные поздравления для этого праздника, чтобы вы могли поздравить представительниц прекрасного пола. День женского счастья отмечают три раза в году: 21 февраля, 11 июня и 18 октября.
А для сластен сегодня особенный день - 18 октября отмечается Всемирный день конфет. Причем, этот праздник объединяет не только сладкоежек, но и тех, кто занят в производстве этих сладостей. Отметим, что одними из самых популярных до сих пор остаются восточные или арабские сладости, ведь именно арабы первыми додумались класть сахар в конфеты. А вот на Руси для этого чаще всего использовали мед и кленовый сироп.
Примечательно, что в этот день почти все компании-производители стараются с размахом отметить праздник и организовать множество акций.
Также сегодня отмечается День галстука. Несмотря на то, что он не имеет статус официального праздника, но с каждым годом он набирает все большую популярность. Аксессуар мужского и женского гардероба имеет свою историю. Принято считать, что он вошёл в моду, благодаря французскому королю Людовику XIII. Принято считать, что галстуки берут свою историю от женских платков.
Вот здесь можно взять красивые открытки и оригинальные поздравления с Днем женского счастья.