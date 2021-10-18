Китайский гороскоп на 2022 год: что принесет Водяной Тигр каждому знаку зодиака

Традиционный китайский календарь - это лунно-солнечный календарь, в котором годы, месяцы и дни исчисляются в соответствии с астрономическими явлениями. Сейчас он активно используется в астрологии, в различных суевериях, приметах и т.д. О том, что он сулит нам на 2022 - в нашем материале.
Хотя современный Китай использует григорианский календарь, традиционный китайский календарь регулирует праздники, такие как Китайский Новый год и Фестиваль фонарей как в Китае, так и в зарубежных китайских общинах. Даты из него люди используют для выбора благоприятных дней для свадьбы, похорон, переезда или открытия бизнеса. Каждому году принадлежит одно животное. Например, обезьяна, собака, крыса и т.д. 2022 год станет годом Водяного тигра.
Вещи, которые принесут Тиграм удачу:
Счастливые числа: 1, 3 и 4 и числа, содержащие их (например, 13 и 43).
Удачные дни: 16 и 27 любого китайского лунного месяца.
Удачные цвета: синий, серый, оранжевый
Счастливые цветы: желтая лилия, цинерария.
Удачное направление: восток, север, юг
Удачные месяцы: 3-й, 7-й и 10-й китайские лунные месяцы.
Чего следует избегать тиграм:
Несчастливые числа: 6, 7 и 8 и числа, содержащие их (например, 67 и 87).
Несчастливый цвет: коричневый
Неудачное направление: юго-запад
Неудачные месяцы: 1-й, 4-й, 5-й и 11-й китайские лунные месяцы.
Прогноз по знакам зодиака на 2022 год:
Овен.
Вы сможете достичь своих целей, приложив много усилий и терпения. Но при этом в карьере могут быть неприятности, поэтому лучше избегать изменений на работе в течение первого квартала, поскольку это не благоприятное время для смены деятельности.
Телец.
2022 год может начаться на хорошей ноте, следовательно, извлеките из этого максимум пользы. Постарайтесь спланировать все свои дела на начало года, так как это лучшее время для вас. Ваши действия и достижения могут хорошо согласовываться друг с другом, что станет причиной успеха.
Близнецы.
В 2022 году вас ждет уникальный год. Это год, когда вы будете более ориентированы на действия и будете преследовать свои мечты одна за другой. После каждого месяца ставьте цели и следуйте за ними. Наконец, вы можете достичь точки, где сможете реализовать все, чему вы научились в прошлом.
Рак. недвижимость. Все, что требует от вас этот год - это упорный труд, труд и и еще раз труд, поскольку год может быть вознаграждением для всех, кто будет упорно трудиться и планирует достичь новых высот. Бездействие порождает сомнения и страх. Действие рождает уверенность и смелость.
Лев.
Лев в этом году может больше сосредоточиться на действиях, чем на планировании и исполнении. Результаты ваших действий будут соответствовать приложенным вами усилиям. Итак, не завершайте дела поспешно или бездумно, если вы хотите хороших результатов, поскольку работа, которую вы можете делать бездумно или просто ради выполнения, не даст желаемых результатов.
Дева.
В 2022 году для Девы может быть много взлетов и падений. Поэтому рекомендуется соблюдать осторожность во всех своих действиях. Будь то ваша профессиональная жизнь или личная. Лучше дважды подумаете, прежде чем принять решение. Если вы о чем-то задумались, поговорите с человеком, которому вы доверяете больше всего. Также доверяйте своему чутью.
Весы.
2022 год может быть прогрессивным и благоприятным во многих отношениях. Ваша способность экспериментировать будет в этом помогать. Важно внедрять новые идеи для роста организации или даже экспериментировать с самим собой. Это неотъемлемая часть роста. Экспериментирование помогает сократить усилия и затраты вместо того, чтобы делать что-то обычным способом.
Скорпион.
2022 год станет годом, когда вам, возможно, придется “кормить” свой разум и развиваться. Важно, чтобы вы подпитывали его здоровыми привычками, такими как чтение хорошей книги, практика медитации и общение с людьми с одинаковым мышлением и интересами. Сделайте ежедневным ритуалом медитацию после пробуждения и перед сном, которая может помочь сдержать беспокойство.
Стрелец.
Во-первых, ваша способность экспериментировать может помочь вам составить бюджет в соответствии с новой схемой. Это означает, что финансы могут быть той областью, которую вы, несомненно, будете контролировать в нужное время. Таким образом, ваше финансовое положение может быть более стабильным и даже устойчивым.
Козерог.
В этом году вас может наполнить чувство радости и бодрости. Красота и привлекательность могут быть связаны не только с чем-то одним. Это может быть связано с чем угодно. Это может быть искусство, архитектура или даже новое красивое место, по которому вы сможете путешествовать.
Водолей.
В этом году ключевым для вас станет слово - гармония. Кроме того, на работе или дома, с друзьями, со всеми, кого вы встретите в этом году, вы можете продолжать делиться своей радостью и счастьем. Благодаря принципам гармонии, которым вы будете следовать в этом году.
Рыбы. У вас есть собственная сила и сильные стороны, которые отличают вас от других знаков. В новом году могут снова и снова возникать ситуации, которые могут заставить вас поволноваться. Важно помнить о своих сильных качествах, даже если Вы чувствуете себя вялым, и вам не хватает энергии на повседневные действия.