Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
18.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Россиянам с 1 января 2022 поставят лимит на выплаты по больничным с детьми

3:16:2710/18/2021
0

Таким образом, дневное пособие по временной нетрудоспособности с 2022 года вырастет до 2 572 рубля.

При увеличении МРОТ, будет увеличен и размер выплат по больничному. Фото: Pixabay.com

На 18 октября стало известно, что Минтруд с 1 января 2022 года увеличивает лимит, и максимальная сумма дневного пособия по временной нетрудоспособности будет составлять 2572,6 рубля.

Стоит отметить, что максимальный размер распространяется и на листки нетрудоспособности по уходу за детьми — действующая по закону 100-процентная оплата больничного по уходу за ребенком до 8 лет ограничена указанной суммой.

В ведомстве добавили, что при увеличении МРОТ, будет увеличен и размер выплат по больничному.

Также пособия полагаются и гражданам, чей страховой стаж составляет 8 и более лет, а также отдельным категориям работников, на которых распространяется действие Закона РФ от 15.05.1991 № 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС".

Отметим, чтобы рассчитать пособие, следует учитывать заработок за два календарных года, предшествующих году наступления временной нетрудоспособности.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
финансыпособияограничения
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Что вы думаете по этому поводу?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Что обязательно должен сделать мусульманин 19 октября в день рождения пророка Мухаммеда
3:00:01 10/18/2021
Что обязательно должен сделать мусульманин 19 октября в день рождения пророка Мухаммеда
Что брать с собой на кладбище в Дмитриевскую субботу 6 ноября 2021 года: можно ли оглядываться на могилу в родительскую субботу
2:56:17 10/18/2021
Что брать с собой на кладбище в Дмитриевскую субботу 6 ноября 2021 года: можно ли оглядываться на могилу в родительскую субботу
18 октября - Всемирный день женского счастья: третий раз за 2021 год в мире поздравляют с «женским счастьем»
2:51:24 10/18/2021
18 октября - Всемирный день женского счастья: третий раз за 2021 год в мире поздравляют с «женским счастьем»
Китайский гороскоп на 2022 год: что принесет Водяной Тигр каждому знаку зодиака
2:46:33 10/18/2021
Китайский гороскоп на 2022 год: что принесет Водяной Тигр каждому знаку зодиака
БердскОнлайн некролог: Кто умер с 02.09 по 13.10.2021 в Бердске
2:37:31 10/18/2021
Онлайн некролог: Кто умер с 02.09 по 13.10.2021 в Бердске
Категорические запреты на день апостола Фомы 19 октября: традиции и важные дела для верующих
2:30:07 10/18/2021
Категорические запреты на день апостола Фомы 19 октября: традиции и важные дела для верующих
В Ставрополье бойцы спецназа подрались во время соревнований
2:16:34 10/18/2021
В Ставрополье бойцы спецназа подрались во время соревнований
Молитва мученице Харитине Амисийской: о чем просят святую и кого она оберегает
2:00:48 10/18/2021
Молитва мученице Харитине Амисийской: о чем просят святую и кого она оберегает
В России вырастет максимальный размер пособия по уходу за ребенком в 2022 году
1:51:16 10/18/2021
В России вырастет максимальный размер пособия по уходу за ребенком в 2022 году
Грешно ли работать 18 октября в день памяти мученицы Харитины Амисийской?
1:30:15 10/18/2021
Грешно ли работать 18 октября в день памяти мученицы Харитины Амисийской?