Россиянам с 1 января 2022 поставят лимит на выплаты по больничным с детьми

На 18 октября стало известно, что Минтруд с 1 января 2022 года увеличивает лимит, и максимальная сумма дневного пособия по временной нетрудоспособности будет составлять 2572,6 рубля.
Стоит отметить, что максимальный размер распространяется и на листки нетрудоспособности по уходу за детьми — действующая по закону 100-процентная оплата больничного по уходу за ребенком до 8 лет ограничена указанной суммой.
В ведомстве добавили, что при увеличении МРОТ, будет увеличен и размер выплат по больничному.
Также пособия полагаются и гражданам, чей страховой стаж составляет 8 и более лет, а также отдельным категориям работников, на которых распространяется действие Закона РФ от 15.05.1991 № 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС".
Отметим, чтобы рассчитать пособие, следует учитывать заработок за два календарных года, предшествующих году наступления временной нетрудоспособности.