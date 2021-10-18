Категорические запреты на День женского счастья 18 октября: сильный заговор на скорейшее счастье

Мы привыкли отмечать женский день 8 марта, поэтому не каждый знает о существовании относительно нового праздника, который отмечают 18 октября — Международного дня женского счастья. Это торжество признано повысить уровень осведомленности о депрессии у женщин и способов ее преодоления. Считается, что женщины страдают от этого заболевания чаще в два раза чем мужчины. Депрессия
Идею создания праздника предложила Карин Рокинд. Она сама в течение жизни испытывала депрессию и тревогу, пока не поняла, что надо познавать себя и любить такой, какая ты есть. Когда женщина не изменяет себе, позволяет иметь собственные пороки и недостатки, понимает свои самые заветные желания и позволяет себе жить полноценной жизнью — она счастлива.
У женщин почти в два раза чаще, чем у мужчин, диагностируется депрессия. Депрессия может возникнуть в любом возрасте.
Смена настроения и подавленные чувства происходят при нормальных гормональных изменениях. Но гормональные изменения сами по себе не вызывают депрессии. Другие биологические факторы, унаследованные черты характера, а также личные жизненные обстоятельства и переживания связаны с более высоким риском депрессии.
Важно не допустить ее развития. Многие для этого используют разные способы. Кто-то не допускает стресс в свою жизнь, кто-то начинает вести здоровый образ жизни.
Для того чтобы не допустить эту болезнь — необходимо проявить любовь к себе. Существует специальный ритуал, направленный на обретение любви к себе.
Сядьте где-нибудь в тихом месте и расслабьтесь в медитативном состоянии. Позвольте своим мыслям течь, не обращая на них внимания, и сосредоточьтесь на долгих, глубоких вдохах. Всякий раз, когда вы обнаружите, что следуете за ходом мысли, отпустите ее и мягко верните свое внимание к своему телу и дыханию. Начните визуализировать все, что приносит вам радость или энергию. Например, представьте, что вы сидите, облокотившись на дуб, или что вы купаетесь в бассейне с теплой водой, возможно, черпая энергию из водопада над вами.
Прочтите специальный заговор:
“Во Вселенной много любви. Во мне много любви. Я вижу себя вечной душой, которой я и являюсь. Я знаю, что играю важную роль в этом мире, дай мне руководство, чтобы увидеть свой путь. Дай мне ясность, чтобы помочь мне увидеть свою ценность. Я ценное существо, и я глубоко люблю себя. Спасибо – Да будет так”.