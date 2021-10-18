С днем лицеиста! Задорные и веселые поздравления в картинках и стихах для отправки друзьям 19 октября во Всемирный день лицеиста

С Днем лицеиста поздравляю,
Быть лицеистом слава и почет,
Тебе успеха и добра желаю,
Пускай во всем тебе везет.
Ты лицеист, семьи ты гордость,
Смотри, ты их не подведи,
Старайся, лучше всех учись,
И воплоти свои мечты!
Открой в лицей скорее дверь!
Желаю в обучении роста,
Быть лицеистом так непросто,
Но ты все сможешь, уж поверь!
Пускай все сложные задания
Тобой решатся на «ура»,
И пусть лицейская пора
Приносит красочные знания!
Не гимназия, не школа,
Попрестижней заведенье,
Некогда, царёвой волей,
Был открыт, и стал лицеем.
Хотя учеба и сложней, Предметов больше, день длинней, Не ноете вы никогда, Во дни учебы и труда. Вы лицеисты — высший класс! Сам Пушкин был одним из вас.
Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru