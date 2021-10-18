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Депутат Госдумы Виталий Милонов хочет запретить холостым россиянкам отдыхать в Турции

4:14:1210/18/2021
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Он крайне обеспокоен интересом российских женщин к турецким мужчинам.

Турецкие мужчины соблазняют россиянок, после чего те остаются заложницами брака. Фото: Pixabay.com

17 октября Виталий Милонов объяснил свое предложение о запрете тем, что женщины сами часто жалуются на турецких мужчин из-за их поведения. Так как они сами обольщают россиянок, говорят о большой любви, а потом женщина остается совершенно без прав.

Также Милонов добавил, что коварные мужчины из Турции побуждают девушек к распитию некачественного алкоголя, опасного для здоровья.

Напомним, 15 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что дети, родившиеся от браков россиян с иностранцами, автоматически получат гражданство России независимо от места рождения и места жительства семьи. По его словам, данную инициативу планируется реализовать в рамках поддержки соотечественников.

А вот со стороны религии все очень строго. Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) отметил, браки между верующими и неверующими не рекомендуются, так как такие отношения оказываются непрочными, также венчание в данном случае невозможно.

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