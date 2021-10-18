Депутат Госдумы Виталий Милонов хочет запретить холостым россиянкам отдыхать в Турции

17 октября Виталий Милонов объяснил свое предложение о запрете тем, что женщины сами часто жалуются на турецких мужчин из-за их поведения. Так как они сами обольщают россиянок, говорят о большой любви, а потом женщина остается совершенно без прав.
Также Милонов добавил, что коварные мужчины из Турции побуждают девушек к распитию некачественного алкоголя, опасного для здоровья.
Напомним, 15 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что дети, родившиеся от браков россиян с иностранцами, автоматически получат гражданство России независимо от места рождения и места жительства семьи. По его словам, данную инициативу планируется реализовать в рамках поддержки соотечественников.
А вот со стороны религии все очень строго. Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) отметил, браки между верующими и неверующими не рекомендуются, так как такие отношения оказываются непрочными, также венчание в данном случае невозможно.