12-летний ученик устроил стрельбу в школе под Пермью

18 октября, в понедельник, в Пермском крае школьник открыл стрельбу в учебном заведении. По информации СМИ, это случилось в 15-м микрорайоне посёлка Сарс.
По информации местной полиции, сообщение о происшествии поступила утром в 08:02 (06:02 по московскому времени). По предварительным данным ведомства, 12-летний школьник несколько раз выстрелил из охотничьего карабина «Сайга». При этом он выкрикивал фразу: «В меня вселился Бог!». Отметим, что никто не пострадал, мальчик задержан. Учеников распустили.
Напомним, страшная трагедия произошла в Пермском университете 20 сентября. Как сообщал «Курьер.Среда» ранее, 18-летний студент начал расстрел людей. Учащиеся покидали здание ПГНИУ через окна, выпрыгивали со второго этажа.
Стрелком оказался Тимур Бекмансуров, у себя на аккаунтах в социальных сетях он оставил объяснение и предупреждение о своих планах. Он в деталях рассказал, как проходил психиатра, покупал оружие и готовил нападение.