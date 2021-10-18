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Как будут индексироваться пенсии в Бердске и Новосибирске, рассказали специалисты ПФР

4:24:4310/18/2021
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Накануне состоялась прямая линия, где сибиряки могли задать интересующие вопросы.

Специалисты ответили на вопросы сибиряков. Фото: пресс-центр мэрии Бердска

На днях в Пенсионном фонде Новосибирской области в рамках Декады пожилого человека прошла прямая линия. Специалисты фонда в течение двух часов отвечали на вопросы сибиряков, касаемо выплаты пенсий и иных пособий по линии Пенсионного фонда. Одним из вопросов, который поступил на прямую линию, касался индексации пенсий. Специалисты ПФР объяснили, как выплаты пенсионерам будут индексироваться.

- Ежегодная индексация страховой пенсии, как и процентный коэффициент ее роста, прописаны в Федеральном законе до 2024 года. Так, с первого января 2022 года запланирована индексация страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней. Страховые пенсии (по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца) будут проиндексированы на 5,9%, а общеустановленная фиксированная выплата к страховой пенсии составит 6 401 рубля 10 копеек в месяц. При этом «прибавка» к пенсии у каждого пенсионера индивидуальна и зависит от размера получаемой им пенсии. Социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению ежегодно индексируются с апреля. В 2021 году они были увеличены на 3,4 % с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Коэффициент индексации утверждается соответствующим Постановлением Правительства РФ и будет известен только в будущем году, - сообщили в ПФР.

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