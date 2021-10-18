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ТОП-5 женских имен, которые дарят ребенку счастливую и долгую жизнь

5:00:1610/18/2021,София Мальцева
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Девочки с таким именем очень любят дарить дружбу, привязанность и любовь.

Мы отобрали пять лучших женских имен, которые помогут еще больше украсить вашу дочь. Фото: Pixabay.com

Выбор имени для маленькой девочки может быть трудным. Есть много вариантов на выбор. Существуют классические и элегантные длинные имена для девочек. Или простые короткие, но очень милые и теплые имена. Мы отобрали пять лучших женских имен, которые помогут еще больше украсить вашу дочь.

Глафира (воспитанность, тонкость, изящество) – девочки с таким именем очень любят дарить дружбу, привязанность и любовь. У них чувствительная и сострадательная натура. У них есть проблемы, связанные с терпением, самоопределением, обучением и планированием. Они могут быть очень хорошими друзьями, поскольку проявляют большое сочувствие и сострадание.

Дарина (имя происходит от слова дар, означающего "подарок") — Дарины очень вдохновляют других. Они мечтатели и идеалисты. У них есть возможность подняться на вершину любой области, в которой они захотят работать. Они также часто имеют глубокий духовный аспект.

Зоя (означает Любовь и заботу, жизнь) — девочки с таким именем очень харизматичные. Эти люди обладают способностью достигать больших успехов и обладают встроенным пониманием проблем и решений. Магнетизм людей с таким именем ощущается каждым, с кем они вступают в контакт.

Аглая (блеск, яркость, великолепие, красота) — это имя означает блеск, энтузиазм, энергию и универсальность. Считается, что эти люди склонны к приключениям и любят свою свободу. Им нравятся сложные задачи, и им наскучивает рутина. Девочкам часто требуется несколько видов деятельности, чтобы занять свой активный ум.

Анна (означает на иврите - Бог был милостив) — девочки с таким именем очень способные к сотрудничеству и легко приспосабливаются к любым жизненным обстоятельствам. Они легко могут работать в команде, посредничеством и работой на благо других. Люди с именем-номером Анна, как правило, хорошие друзья и добрые, отзывчивые люди.

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