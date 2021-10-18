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18 октября завершается ретроградный Юпитер: у трех знаков зодиака наступил самый счастливый период в 2021 году

4:39:5910/18/2021,Руби Миранда
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Когда Юпитер движется прямо, мы можем поддерживать расширение разума, но мы также можем освободиться от любых темных заклинаний, в которые мы могли попасть, что делает этот транзит тем, который потенциально может принести нам просветление.

Ретроградный Юпитер - это просто преамбула к Юпитеру Прямому. Фото: Pixabay

Ретроградный Юпитер вот-вот закончится 18 октября 2021 года, и чтобы понять, как такой транзит может принести ему удачу, нужно понимать, что из всех ретроградных звезд Юпитер является лучшим.

Находясь в ретроградном состоянии, Юпитер позволяет нашему разуму расширяться , и даже несмотря на то, что действие Rx отмечено как негативное, единственный реальный недостаток ретроградного здесь заключается в том, что при всем этом расширении разума мы могли бы раскопать что-то темное внутри себя.

Когда Юпитер движется прямо, мы можем поддерживать расширение разума, но мы также можем освободиться от любых темных заклинаний, в которые мы могли попасть, что делает этот транзит тем, который потенциально может принести нам просветление.

Итак, удача в голове, не так ли? Это означает, что тот, кто собирается получить благословенную «удачу» ретроградного Юпитера, должен обладать умственной способностью представить себя счастливчиками ... не говоря уже о том, что общая среда вот-вот улучшится, так что мы могли бы с таким же успехом думайте об этом транзите как о том, что приносит удачу ,пишет Your Tango.

Какие три знака являются самыми удачливыми благодаря тому, что Юпитер перейдет в прямое направление 18 октября 2021 года?

Самые удачные знаки зодиака, когда ретроградный Юпитер завершится 18 октября 2021 года:

Телец (20 апреля - 20 мая)

Вы - прекрасный пример того, как вырос ваш ум за последние несколько месяцев, но за это время вы также открыли несколько вещей о себе - и о жизни - которые, возможно, казались «слишком большим объемом информации».

Вы потратили уйму времени, занимаясь этим классным самоанализом , и все же этот ретроградный Юпитер в прошлом своего рода сделал так, что вы оставались на одном месте; Другими словами, вы уперлись в стену, и, сколько бы вы ни занимались самоанализом , вы не смогли продвинуться вперед - по какому-то личному вопросу.

Что ж, тебе пора Аллилуйя, Телец, так как этот последний камень преткновения вот-вот будет устранен.

Когда Ретроград, наконец, убран, будет казаться, что плотина прорвалась, и теперь все, что вы хотели знать, приближается к вам, стремительно - и очень приветствуется.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Вы всегда были в погоне за великими знаниями, и благодаря недавнему ретроградному Юпитеру ваши интересы расширились ... хотя вы начали задаваться вопросом, идете ли вы по правильному пути.

Да, ваша жизнь стала очень интересной, но она также начинает приносить с собой драму - то, что вы ненавидите больше всего, поскольку это нарушает баланс вашей жизни.

Jupiter Direct восстановит ваше свободное от драмы существование , и вы сможете снова использовать эту энергию и перенаправить на свои интересы - без хлопот ретроградного.

Вы могли бы назвать это великой удачей, Весы, поскольку внезапно все, к чему вы стремились, легко дается вам, и теперь, когда препятствия устранены, вы можете жить своей жизнью с направлением и позитивным настроем.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Для вас Ретроградный Юпитер - это просто преамбула к Юпитеру Прямому - это все хорошо в вашем мире, Стрелец. Ваша правящая планета - Юпитер - наполнена трепетом и ознобом расширения разума.

Вы приветствуете темноту так же, как и свет, и именно СВЕТ пробивается в ваш мир прямо сейчас, когда транзит идет Прямо.

То, над чем вы работали в течение последних нескольких месяцев, нуждалось в этой темной энергии, чтобы быть тем, чем она является сегодня, и теперь, когда Юпитер возвращается на орбиту, это идеальное время для завершения всех ваших проектов и планов на будущее. новые, чтобы начать.

Это время большой удачи для вас. Не говоря уже о том, что мы скоро приближаемся к сезону Стрельцов (ноябрь-декабрь), так что время идеально подходит для вас . Ожидайте интенсивного творчества, ясного мышления и способности легко и изящно изложить свою точку зрения.

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