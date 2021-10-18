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18.10
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В Новосибирской области мужчина и девушка жестоко убили таксиста и сожгли его машину

5:01:1210/18/2021
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Преступление они спланировали заранее.

Обвиняемые полностью признали свою вину. Фото: Следственное Управление Следственного комитета РФ по Новосибирской области.

На 18 октября, следственным комитетом по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего и 21-летней граждан, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ, п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 226 УК РФ, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ; п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ, п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Во время расследования было установлено, что 12 сентября 2020 года в вечернее время, обвиняемый, с заранее приготовленными орудиями совершения преступлений, встретился со своей знакомой на территории привокзальной площади города Барабинска Новосибирской области. Девушка подошла к автомобилю, в котором находился ранее незнакомый 68-летний водитель и предложила довезти их до города Чулыма за 5 тысяч рублей. Фигуранты по делу сели на заднее пассажирское сидение и проследовали на автомобиле в сторону города Чулыма. Около 2 часов ночи обвиняемый попросил водителя остановить машину на участке местности, ведущем в село Золотая Грива Чулымского района. После чего было совершено убийство, путем удушения и нанесения сильных побоев и, применив электрошокер в область головы и рук водителя.

Затем обвиняемые обмотали тело потерпевшего скотчем и утопили его в озере Иткуль в 500 м от села Новоиткульское Чулымского района, а автомобиль сожгли.

Обвиняемые признали свою вину в полном объеме.

Следователем регионального следственного управления выполнен большой объем следственных и процессуальных действий по делу, собрана достаточная доказательственная база.

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