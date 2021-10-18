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В Бердске закатали в асфальт 320 метров дороги на ул. Черемушной: За две недели нужно успеть заасфальтировать почти 1,5 км

6:50:0810/18/2021,Анастасия Солодкова
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Темпы дорожного ремонта и. о. мэра Владимир Захаров назвал хорошими. Рабочие обедают прямо на обочине, чтобы не сорвать сроки. Маршрутки, которым разрешили двигаться по перекрытому перекрестку, с трудом разъезжаются.

Дорожники готовят "одежду" под асфальт на дороге по ул. Черемушной в Бердске. Фото: "Курьер.Среда"

До окончания глобальной реконструкции улицы Черемушной в Бердске осталось ровно две недели. Дорожники работают круглые сутки без выходных, перекусывают прямо на рабочем месте — на обочине. На 18 октября подготовлено основание на всем протяжении дороги. Как и обещал и. о. мэра Бердска Владимир Захаров, на прошлой недели начали укладывать асфальт.

До 1 ноября, согласно контракту, заключенному между муниципальным управлением УЖХ и компанией «СтройСити», реконструкция Черемушной должна быть завершена. Однако Захаров акцентировал: главная задача — положить асфальт и открыть движение по одной из важных транспортных артерий Микрорайона. Остальное — освещение, дорожное ограждение, благоустройство обочин, тротуары, высадка деревьев — можно сделать позже.

Параллельно со строительством дороги прокладывают ливневую канализацию, поскольку без нее не удастся сохранить асфальтовое покрытие. А подрядчик дает гарантию на него 5 лет. По словам исполняющего обязанности главы города, в случае срыва сроков ремонта «СтройСити» грозят штрафные санкции. Синоптики обещают хорошую погоду без осадков на начавшейся неделе, поэтому есть основания полагать, что дорожники справятся.

По словам Захарова, на прошлой неделе в два слоя положили асфальт на участке в 320 метров на ул. Боровой и почти до комплекса «Здоровье».

- Ведут в ту сторону. В четверг еще 500 метров уложат в направлении Космической — примерно до пожарной части. Всего предстоит сделать 1800 метров, включая Боровую, кольцо у торгового центра и перекресток с Космической, - прокомментировал «Курьер.Среда» в понедельник и. о. мэра.

Он добавил, что в выходные или в начале следующей недели рабочие приступят к асфальтированию перекрестка. При этом захватят 160 метров в направлении поселка Борового и небольшой участок дороги на ул. Космической. Владимир Захаров уверен, что асфальт успеют положить до 1 ноября и постараются максимально сделать другие необходимые работы.

- Темпы работ хорошие, оргмоменты постоянно в стадии принятия решений, - констатировал Захаров.

Напомним, что чиновник был против того, чтобы «наглухо» закрывать проезд по ул. Черемушной в районе перекрестка с ул. Космической. Там оставили часть дороги для общественного транспорта и машин экстренных служб. Остальные автомобили из поселка Борового, микрорайона Раздольного и многочисленных дачных обществ в той стороне пока едут по внутриквартальным проездам микрорайона Космического. Маршрутки с трудом разъезжаются на узком участке оставленной проезжей части на перекрестке.

Но Захаров просит бердчан потерпеть. Уже скоро Черемушная, дорога на которой была одной из самых убитых в городе, станет лучшей магистралью в Бердске. За реконструкцию улицы город заплатит 150 млн рублей. В 2022 году продолжат ремонтировать дорогу в направлении микрорайона Раздольного.

Уже в четверг здесь появится асфальт. Фото: "Курьер.Среда"

Асфальт положили, теперь займутся благоустройством. Фото: "Курьер.Среда"

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