Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
18.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

18 октября планета Юпитер завершает ретроградное движение: как самая большая планета Солнечной системы повлияет на интуицию людей

6:00:1110/18/2021,София Мальцева
0

Когда Юпитер переходит из ретроградного состояния в нормальное, то нам предлагается подключиться к Вселенной внутри нас.

Каждый ретроградный период Юпитера длится около 4 месяцев. Фото: Pixabay.com

Юпитер-одна из пяти планет, видимых невооруженным глазом, и поэтому она известна уже тысячи лет. Но движение Юпитера и других планет было загадкой всего несколько сотен лет назад. Юпитер движется по небу очень предсказуемым образом, но время от времени он меняет направление в небе, делая крошечную петлю на фоне звезд, что называется — ретроградный Юпитер.

Каждый ретроградный период Юпитера длится около 4 месяцев и случается каждые 9 месяцев. Именно столько времени требуется Земле, чтобы завершить оборот вокруг Солнца, а затем снова догнать Юпитер.

Юпитер-планета мудрости, расширения, богатства. В период ретроградного Юпитера можно возобновить работы и проекты, которые ранее были оставлены незавершенными. Также эта фаза, которая заставляет вас переосмыслить пути, по которым вы идете, тщательно проанализировать их, найти баланс, а затем исправить их.

Когда Юпитер переходит из ретроградного состояния в нормальное, то нам предлагается подключиться к Вселенной внутри нас. Вы станете более вдумчивыми и захотите пересмотреть принципы, которым вы следуете в своей жизни. Для некоторых это будет очень философский и сомнительный этап, который может привести вас к эзотерическим, религиозным, духовным и метафизическим исследованиям.

Из-за этого фаза выравнивания будет только отправной точкой для внутреннего путешествия и самореализации. Юпитер же вас к этому подготовил. Он очень любопытен и исследователь, а это значит, что и вы будете такими же.

18 октября наступает последний значительный аспект этого ретрограда, поскольку Юпитер встречается с Луной через соединение, образуя трину с солнцем, что дает нам всем шанс обрести равновесие и чувствовать себя хорошо.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
планетаЮпитерретроградностьвыравнивание
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Что у вас изменилось?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

12-летний подросток, устроивший стрельбу в школе под Пермью, хотел отомстить однокласснице
5:49:22 10/18/2021
12-летний подросток, устроивший стрельбу в школе под Пермью, хотел отомстить однокласснице
В ноябре 2021 россиян ждет короткая рабочая неделя. Рассказываем, как отдыхаем в первую неделю месяца
5:39:06 10/18/2021
В ноябре 2021 россиян ждет короткая рабочая неделя. Рассказываем, как отдыхаем в первую неделю месяца
У трех знаков зодиака с 18 октября 2021 года начнется отличная неделя с волшебных для них Полнолунием
5:19:01 10/18/2021
У трех знаков зодиака с 18 октября 2021 года начнется отличная неделя с волшебных для них Полнолунием
В Новосибирской области мужчина и девушка жестоко убили таксиста и сожгли его машину
5:01:12 10/18/2021
В Новосибирской области мужчина и девушка жестоко убили таксиста и сожгли его машину
ТОП-5 женских имен, которые дарят ребенку счастливую и долгую жизнь
5:00:16 10/18/2021
ТОП-5 женских имен, которые дарят ребенку счастливую и долгую жизнь
18 октября завершается ретроградный Юпитер: у трех знаков зодиака наступил самый счастливый период в 2021 году
4:39:59 10/18/2021
18 октября завершается ретроградный Юпитер: у трех знаков зодиака наступил самый счастливый период в 2021 году
БердскВ Бердске водитель маршрутки №3 обматерил и покалечил пенсионерку: Пассажирку мотало по салону до потери сознания
4:32:51 10/18/2021
В Бердске водитель маршрутки №3 обматерил и покалечил пенсионерку: Пассажирку мотало по салону до потери сознания
Категорические запреты на День женского счастья 18 октября: сильный заговор на скорейшее счастье
4:30:26 10/18/2021
Категорические запреты на День женского счастья 18 октября: сильный заговор на скорейшее счастье
12-летний ученик устроил стрельбу в школе под Пермью
4:29:22 10/18/2021
12-летний ученик устроил стрельбу в школе под Пермью
БердскКак будут индексироваться пенсии в Бердске и Новосибирске, рассказали специалисты ПФР
4:24:43 10/18/2021
Как будут индексироваться пенсии в Бердске и Новосибирске, рассказали специалисты ПФР