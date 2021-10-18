18 октября планета Юпитер завершает ретроградное движение: как самая большая планета Солнечной системы повлияет на интуицию людей

Юпитер-одна из пяти планет, видимых невооруженным глазом, и поэтому она известна уже тысячи лет. Но движение Юпитера и других планет было загадкой всего несколько сотен лет назад. Юпитер движется по небу очень предсказуемым образом, но время от времени он меняет направление в небе, делая крошечную петлю на фоне звезд, что называется — ретроградный Юпитер.
Каждый ретроградный период Юпитера длится около 4 месяцев и случается каждые 9 месяцев. Именно столько времени требуется Земле, чтобы завершить оборот вокруг Солнца, а затем снова догнать Юпитер.
Юпитер-планета мудрости, расширения, богатства. В период ретроградного Юпитера можно возобновить работы и проекты, которые ранее были оставлены незавершенными. Также эта фаза, которая заставляет вас переосмыслить пути, по которым вы идете, тщательно проанализировать их, найти баланс, а затем исправить их.
Когда Юпитер переходит из ретроградного состояния в нормальное, то нам предлагается подключиться к Вселенной внутри нас. Вы станете более вдумчивыми и захотите пересмотреть принципы, которым вы следуете в своей жизни. Для некоторых это будет очень философский и сомнительный этап, который может привести вас к эзотерическим, религиозным, духовным и метафизическим исследованиям.
Из-за этого фаза выравнивания будет только отправной точкой для внутреннего путешествия и самореализации. Юпитер же вас к этому подготовил. Он очень любопытен и исследователь, а это значит, что и вы будете такими же.
18 октября наступает последний значительный аспект этого ретрограда, поскольку Юпитер встречается с Луной через соединение, образуя трину с солнцем, что дает нам всем шанс обрести равновесие и чувствовать себя хорошо.