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12-летний школьник, устроивший стрельбу в школе под Пермью, обвиняет в своем поступке отца

5:21:3110/18/2021
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Он пришел в школу с "Сайгой" и начал палить в стены и потолок.

Фото последствий обстрела школы в Пермской области. Фото: Telegram-канал BAZA.

18 октября, 12-летний подросток открыл стрельбу в школе перед началом уроков. Мальчик сделал всего несколько выстрелов – в потолок и в дверь. Позже его угомонила директор школы, уговорив сдаться и отравив к себе в кабинет.

На данный момент мальчик находится по-прежнему у директора. Он уверяет, что в него вселился Бог. Школьник находится в предистеричном состоянии. По словам очевидцев, мальчик обвиняет своего отца в случившимся, который издевался над матерью.

Зафиксирован один пострадавший. При попадании пули в дверь, стеклянный осколок порезал ногу другому ученику, который поднимался по лестнице. Остальные дети испытали нервный шок.

Как сообщал ранее «Курьер.Среда», сигнал о происшествии поступил в полицию в 08:02 (06:02 мск). По предварительным данным, 12-летний школьник несколько раз выстрелил из родительского оружия.

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фотострельбапоследствия
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