12-летний школьник, устроивший стрельбу в школе под Пермью, обвиняет в своем поступке отца

18 октября, 12-летний подросток открыл стрельбу в школе перед началом уроков. Мальчик сделал всего несколько выстрелов – в потолок и в дверь. Позже его угомонила директор школы, уговорив сдаться и отравив к себе в кабинет.
На данный момент мальчик находится по-прежнему у директора. Он уверяет, что в него вселился Бог. Школьник находится в предистеричном состоянии. По словам очевидцев, мальчик обвиняет своего отца в случившимся, который издевался над матерью.
Зафиксирован один пострадавший. При попадании пули в дверь, стеклянный осколок порезал ногу другому ученику, который поднимался по лестнице. Остальные дети испытали нервный шок.
Как сообщал ранее «Курьер.Среда», сигнал о происшествии поступил в полицию в 08:02 (06:02 мск). По предварительным данным, 12-летний школьник несколько раз выстрелил из родительского оружия.