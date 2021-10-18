В ноябре 2021 россиян ждет короткая рабочая неделя. Рассказываем, как отдыхаем в первую неделю месяца

Последний осенний месяц в России начнется с хороших новостей. Первая неделя ноября стартует с короткой рабочей недели. Она продлится всего три дня, а выходные целых четыре. То есть, на работу мы выйдем в понедельник, 1 ноября, а уже в четверг, 4 ноября, уйдем на заслуженный выходной. Из-за того, что праздник выпадает на четверг, предшествующая ему среда будет сокращенной — рабочие места разрешается покинуть на час раньше обычного.
Отметим, что эти изменения происходят из-за Дня народного единства, который отмечается в нашей стране 4 ноября. День народного единства отмечается в России с 2005 года. По идее он должен напоминать о подвигах Минина и Пожарского, которые в 1612 году освободили страну от польских интервентов. До этого красным днем календаря в ноябре было 7-е число, когда отмечался День Октябрьской революции, но после распада СССР дата стала неактуальной.
Отметим, что из-за пандемии коронавируса все массовые и праздничные мероприятия в стране отменены, а этот день идеально подходит, чтобы провести его с семьей и выспаться.