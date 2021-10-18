Что можно делать в Полнолуние Охотника 20 октября 2021, чтобы разбогатеть, встретить свою любовь и чтобы дети были здоровы

Октябрьское полнолуние произойдет двадцатого числа в 17:58 минут согласно времени Москвы. Произойдет это на четырнадцатые лунные сутки, когда спутник будет находиться в Овне.
В народе можно услышать, что такое полнолуние называют «Луной Охотника». В этот период времени люди занимаются заготовками на зиму, сбором урожая, подведением итогов сезону работе на земле.
Для охотников это время считается самым удачным в плане добычи, поэтому они идут на охоту в надежде добыть завидный трофей.
В этот период люди будут ощущать на себе влияние Луны. Проявляться это будет и в самочувствие, и в других сферах жизни. Это время идеально для творческий людей, для художников, писателей. В этот день у них будет прилив творческой энергии и продуктивность в разы возрастет.
Важно в период полнолуния прислушиваться к своему здоровью. Могут обостриться хронические заболевания, могут возникать перепады настроения. Поэтому в этот день старайтесь не накручивать себя и держать в руках свои эмоции.
Что можно делать 20 октября.
1. Соберитесь в этот день с родственниками и близкими друзьями и посвятите его общению с родными.
2.Влюбленным это время подойдет для романтического свидания.
3. День подойдет для построения планов на бедующую жизнь.
4. Можно посвятить этот день уборке как дома, так и на рабочем месте.
5. Проведите ревизию в вещах, возможно многие из них только занимают место в вашей квартире, их можно подарить или направить нуждающимся.
6. Мыслить в этот день важно позитивно и не допускать хандры и апатии.
20 октября хорошо подходит для совершения ритуалов.
Ритуал на деньги.
Вам необходим кошелек, положите в разные его отделения деньги - купюры, и монеты. Кошелек должен быть полным денег.
Кошелек стоит положить на подоконник и сказать слова: «Луна полна, как и мой кошелек».
Кошелек оставляете лежать до утра. Тратить в первые сутки деньги из данного аксессуара запрещено.
Ритуал на здоровье детей.
При помощи данного ритуала вы сможете избавить ребенка от уже имеющихся болезней и предотвратить появление других. Для ритуала необходима новая булавка и святая вода, освещенная в церкви.
Чтобы очистить булавку от посторонней энергетики ее необходимо положить в святую воду на ночь.
На рассвете, достаете булавку и читаете над ней заговор:
Приколите булавку к одежде ребенка, острием вниз.
Когда ребенок проснулся, причешите его проговаривая слова:
Результат станет заметным совсем скоро, ребенок будет болеть меньше.