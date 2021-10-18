Загадочная гибель четырех российский туристов в Албании: Подруга погибших рассказала новую версию смерти целой семьи в сауне отеля

16 октября в Албании в одном из отелей погибли четыре российских туриста при загадочных обстоятельствах. Как ранее сообщал «Курьер.Среда», их тела нашли возле сауны: якобы один из погибших лежал в шезлонге, другие два – на скамейке, а четвертый – на краю бассейна, свесив в него ноги.
Позже появилась информация, что погибшие - семья из Москвы: 60-летний Сергей Б., 58-летняя Наталья Б., 38-летняя Екатерина Б. и 38-летний Никита Б. Известно, что семья приехала в страну 10 октября, а вот улететь обратно должны были 17 октября. Час за часом гибель целой семьи из России обрастала новыми мистическими догадками: предполагалось, что семья могла отравиться хлором или умереть от высокой температуры, но эти версии не подтвердились. Работник отела рассказывал журналистам, что семья сразу после заселения в отель попросила сауну и вино с фруктами. Когда заказ принесли, дверь никто не открыл. Примерно через час работники, заподозрив неладное, все-таки открыли дверь в сауну и обнаружили бездыханные тела. На экспертизу отправили воду из бассейна, вполне возможно, что там действительно было много хлора. Кстати, версию убийства пока тоже рассматривают, но делать выводы об этом преждевременно. Сейчас у албанской полиции вопросов гораздо больше, чем ответов, как и у журналистов.
18 октября «Курьер.Среда» пообщался с коллегой Сергея Б. Анастасией. Девушка высказала свою версию гибели своих знакомых. Анастасия рассказала, что пока предварительная версия полиции - не работала вентиляция, однако девушка недоумевает: как ее друзья могли задохнуться в таком большом помещении в одно время.
- Сергей был очень хорошим человеком, никому плохого не делал. Мы с ним работали вместе. То, что случилось - стало шоком для нас! Они умерли мгновенно, даже не пошевелились. Остались все на своих местах. Я уверена, они не могли резко задохнуться все вместе или отравиться мгновенно. Кто-то бы пошевелился или упал, но они сидели на своих местах. Следов нет. Наверное, истинные результаты вскрытия не попадут в СМИ. Они ничего не успели ни съесть, ни выпить... А те, кто пишут всякую чушь, я пожелаю им не чувствовать той боли, которая настигла нас, - поделилась знакомая погибших туристов в Албании.
Девушка также сообщила, что пока тела погибших не отправили на Родину, предстоит несколько экспертиз.
- Пока не отдали тела нам, ждем экспертизы. Жениха Кати Никитой звали. Я с ней не виделась, ближе знаю ее папу - Сергея. Сейчас просто ждем, - рассказала Анастасия.
Кстати, 2 года назад в Албании произошел не менее громкий и резонансный случай: в горах с местным гидом пропала пара из Германии. Тогда выяснилось, что немецкую чету убил ради наживы сам гид, а тела сбросил в пропасть.