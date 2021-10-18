В Пермской области подростка, устроившего стрельбу в школе, не привлекут к уголовной ответственности

12-летний мальчик, открывший стрельбу в школе Октябрьского городского округа Пермского края, не будет привлечен к уголовной ответственности, об этом рассказали в правоохранительных органах.
В ведомстве объяснили, что стрелявший не будет привлечен к уголовной ответственности в силу положений Уголовного кодекса. Так как общая уголовная ответственность наступает с 16 лет. За особо тяжкие преступления - с 14", - сказал собеседник агентства, добавив, что школьник еще не достиг данного возраста.
Источник добавил, что согласно закону несовершеннолетние в возрасте от 11 лет на основании постановления судьи могут быть помещены в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, если они не подлежат уголовной ответственности из-за возраста.
Напомним, как ранее сообщал «Курьер.Среда», шестиклассник с оружием хотел отомстить однокласснице. За что конкретно-неизвестно. Когда он вошёл в здание, то начал что-то кричать про девочку.