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В Пермской области подростка, устроившего стрельбу в школе, не привлекут к уголовной ответственности

6:32:3310/18/2021
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В правоохранительных органах пояснили, что общая уголовная ответственность наступает с 16 лет, а за особо тяжкие преступления - с 14.

Школа, где была открыта стрельба. Фото: Telegram-канал LIFE SHOT.

12-летний мальчик, открывший стрельбу в школе Октябрьского городского округа Пермского края, не будет привлечен к уголовной ответственности, об этом рассказали в правоохранительных органах.

В ведомстве объяснили, что стрелявший не будет привлечен к уголовной ответственности в силу положений Уголовного кодекса. Так как общая уголовная ответственность наступает с 16 лет. За особо тяжкие преступления - с 14", - сказал собеседник агентства, добавив, что школьник еще не достиг данного возраста.

Источник добавил, что согласно закону несовершеннолетние в возрасте от 11 лет на основании постановления судьи могут быть помещены в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, если они не подлежат уголовной ответственности из-за возраста.

Напомним, как ранее сообщал «Курьер.Среда», шестиклассник с оружием хотел отомстить однокласснице. За что конкретно-неизвестно. Когда он вошёл в здание, то начал что-то кричать про девочку.

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школастрельбапермь
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