Суд Бердска приговорил Алексея Панарина, свернувшего шею 78-летней Галине Сырмолотовой, к 11,5 года колонии строго режима

Бердский городской суд 18 октября огласил приговор Алексею Панарину, которого обвиняли в смерти 78-летней Галины Сырмолотовой. Судья Татьяна Васюхневич назначила ему наказание в виде 11,5 года. Об этом "Курьер.Среда" рассказала помощник прокурора Бердска Ольга Ветрова. Она поддерживает в процессе гособвинение. Как сообщал «Курьер.Среда», она просила приговорить подсудимого к 14 годам.
-Срок - 11 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, - уточнила "Курьер.Среда" после вынесения приговора Ольга Ветрова.
Громкий судебный процесс длился почти 5 месяцев, а расследование — 9 месяцев. Панарину инкриминировали умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека - ч. 4 ст. 111 УК РФ. Пенсионерка погибла 13 сентября 2020 года. Ее тело нашли в овраге у бердского парка Победы. Сам подсудимый и его адвокаты утверждали, при возвращении домой после распития спиртных напитков на даче, Галина Сырмолотова споткнулась и при падении в овраг сломала шею.
Но суд учел доводы гособвинения — во время конфликта подсудимый нанес потерпевшей телесные повреждения, сломав ей шейные позвонки, что и стало причиной смерти. Кроме того, у погибшей было изуродовано лицо и все тело в синяках, как охарактеризовала подруга Сырмолотовой Лариса, Панарин «исполнил на теле жертвы танец смерти». При этом Панарин и Сырмолотова были жили в одном подъезде. Их семьи начали дружить после того, военнослужащего супруга Галины направили в Бердск.
Галина Ефимовна приехала в Бердск вместе с супругом в 1993 году из Латвии. Он был военным. Вместе с сослуживцем они получили квартиру в одном доме. Галина Сырмолотова — маленькая и худенькая - была от природы здоровым человеком, очень активна - могла пешком пройти пол-Бердска. Ее муж умер в 2011 году после инсульта. Галина проживала недалеко от парка Победы, где и погибла. Первоначально предполагали, что 44-летний Алексей Панарин изнасиловал пожилую соседку, поскольку ее брюки находились рядом с трупом, но в ходе следствия это не подтвердилось. В поисках убийцы правоохранители обращались к бердчанам с просьбой помочь.