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Дмитрий Губерниев назвал Ольгу Бузову «вруньей» публично

7:02:4610/18/2021
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Конфликт между телеведущими разгорается не на шутку.

Спортивный комментатор не скрывает свое пренебрежение на публике. Фото: Instagram guberniev_dmitry

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев решил продолжить диалог с Ольгой Бузовой после скандального эфира на телеканале «Матч ТВ», где ведущий довел певицу до слез и обвинил в алкоголизме.

Теперь он опубликовал историю в своем инстаграм-аккаунте, где назвал певицу «вруньей».

-Бузова, кто вы такая, чтобы я вас ненавидел? Вы еще и врунья, Оленька, — написал Дмитрий Губерниев.

Как ранее рассказывала в интервью сама Бузова, она и не знала о присутствии Губерниева во время ее выступления на телеканале «Матч ТВ».

После этого между ними начались конфликты и скандалы. Ольга отметила, что Губерниев не скрывал свое отношение к ней еще со времен брака девушки с футболистом Дмитрием Тарасовым. Но большая аудитория Ольги находится на ее стороне. Напомним, только на странице в инстаграм у Бузовой свыше 23 миллионов подписчиков.

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скандалшоу-бизнесконфликт
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