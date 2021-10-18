Дмитрий Губерниев назвал Ольгу Бузову «вруньей» публично

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев решил продолжить диалог с Ольгой Бузовой после скандального эфира на телеканале «Матч ТВ», где ведущий довел певицу до слез и обвинил в алкоголизме.
Теперь он опубликовал историю в своем инстаграм-аккаунте, где назвал певицу «вруньей».
-Бузова, кто вы такая, чтобы я вас ненавидел? Вы еще и врунья, Оленька, — написал Дмитрий Губерниев.
Как ранее рассказывала в интервью сама Бузова, она и не знала о присутствии Губерниева во время ее выступления на телеканале «Матч ТВ».
После этого между ними начались конфликты и скандалы. Ольга отметила, что Губерниев не скрывал свое отношение к ней еще со времен брака девушки с футболистом Дмитрием Тарасовым. Но большая аудитория Ольги находится на ее стороне. Напомним, только на странице в инстаграм у Бузовой свыше 23 миллионов подписчиков.