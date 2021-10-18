Одноклассники 12-летнего стрелка из Пермской области рассказали про товарища

Одноклассники 12-летнего подростка рассказали, что произошло во время стрельбы в Пермском крае.
По информации учащихся, мальчик хорошо учился, общался с другими детьми и любил привлечь к себе внимание. А девочка, которой парень, предположительно, хотел отомстить, била его и других мальчиков. Возможно, стрелок хотел таки образом запугать обидчицу.
Также школьники добавили, что когда в Сарсинской школе началась стрельба, что-то упало, но потом послышались крики. Учителя собрали всех в спортзале — оттуда их эвакуировали на стадион и сказали идти по домам. От рук подростка пострадал один ребёнок — осколками стекла повредило ногу: ему уже оказали помощь в больнице и отпустили.
На данный момент, охранную организацию, которая должна была защищать школу, проверяют.
Отметим, что подобные ситуации с оскорблениями среди подростков называется "буллинг". В современном обществе это очень распространенная проблема. Жестокость подростков может удивить даже взрослого, а неумение справляться со стрессом, может привести к таким ситуациям.