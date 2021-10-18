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Самые благоприятные дни для квашения капусты на зиму 2021 по лунному календарю: можно ли квасить капусту из супермаркета

3:00:3510/18/2021,Анна Филатова
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В лунном календаре есть дни, в которые лучше не заниматься засолкой капусты, иначе она не получится хрустящей и будет мягкая.

Капуста квашеная, как правильно выбрать день для ее заготовки.
Капуста квашеная, как правильно выбрать день для ее заготовки. Фото: Рixabay.com

Соленую и квашеную капусту любят все и взрослые, и дети. Она является хорошим универсальным, самостоятельным блюдом, а также входит в состав винегрета и других блюд. У каждой хозяйки есть свои секреты приготовления капусты. Если у вас есть свой огород, то квасить вы, конечно, будете собственно выращенную капусту, но если возможности вырастить овощ самостоятельно у вас нет, то приобрести его можно как на базаре, так и в супермаркете. То, где капусту купили, на вкусовых качествах не отразится, главное — выбрать правильный день для ее засолки.

В давние времена капусту заготавливали на зиму. Квасили ее много, в больших деревянных бочках. Рецепты засолки капусты передавались из поколения в поколение. Таким образом, рецепт здоровой и полезной еды переходил к потомкам.

Специалисты утверждают, что заготавливать капусту лучше в период роста Луны. Капуста, которую засолили именно в такое время будет отличаться пряным вкусом и приятным хрустом, а также такая заготовка будет дольше храниться и сохранит свои вкусовые качества.

В лунном календаре есть дни, в которые лучше не заниматься засолкой капусты, иначе она не получится хрустящей и будет мягкая.

В дни полнолуния солить капусту не рекомендуется.

Благоприятные дни для засолки.

Октябрь - 18, 19 числа.
Ноябрь - 8, 9, 15, 16, 17, 18 числа.
Декабрь - 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16 числа.

Приметы связанные с засолкой капусты.

1. Если у хозяйки плохое настроение, то солить капусту не стоит, иначе овощ скиснет.
2. Для закваски капусты выбирайте мужские дни: понедельник, вторник или пятницу. В женские дни делать этого не стоит, так как вкусовые качества капусты не оправдают своих ожиданий.
3. Чтобы капуста не скисла, на Руси в нее клали веточку осины.
4. Идеальный день для засолки капусты на зиму, считается шестой день с момента наступления новолуния.

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зимакапустазасолки
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