Российские киберспортсмены впервые выиграли чемпионат мира по Dota-2 и получили 18,2 млн долларов

Десятый турнир The International проходил с 7 по 17 октября в Бухаресте. В финале россияне победили команду из Китая PSG.LGD со счетом 3:2.
Благодаря победе Team Spirit заработала 18,2 млн долларов. Страшно посчитать, сколько это в рублях. По нынешнему курсу, это больше одного миллиарда рублей.
Состав команды наших:
•Александр TORONTOTOKYO Хертек, 20 лет,
•Магомед Collapse Халилов 19 лет,
•Ярослав Miposhka Найденов 23 года,
А также ребята из Украины:
•Илья yatoro Мулярчук 18 лет,
•Мирослав Mira Колпаков 21 год.
Тренер киберспортсменов - 28-летний Айрат Silent Газиев.
Отметим, Team Spirit стала первой российской командой, выигравшей мировой турнир по Dota-2. До этого лучшие результаты показывала команда Virtus Pro. В 2015, 2017 и 2018 г. она занимала 5-6 места.