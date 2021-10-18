Результаты второго этапа масштабного розыгрыша среди вакцинированных опубликованы

В четверг, 14 октября, правительство РФ подвело итоги розыгрыша денежных призов среди привившихся от COVID-19. На данный момент, номера 499 сертификатов победителей опубликованы на сайте бонусзаздоровье.рф.
Напомним, розыгрыш проводился среди россиян старше 18 лет, получивших сертификат о вакцинации. Розыгрыш первого тиража прошел 14 сентября. Всего разыграли 1000 денежных призов по 100 000 рублей.
Напомним, «Курьер.Среда» сообщал ранее, что информация о призе также доступна в личном кабинете на сайте "госуслуги". Чтобы получить средства, победителям необходимо будет ввести данные своей карты "МИР". Если такой карты у людей нет, то придется ее оформить, обратившись в любой банк. Со дня проведения розыгрыша и до оформления карты не должно пройти 3 месяца иначе деньги пропадут. Выплаты призерам будут производиться в течение полугода с даты проведения розыгрыша.