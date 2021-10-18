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Результаты второго этапа масштабного розыгрыша среди вакцинированных опубликованы

8:10:3210/18/2021
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Всего разыграли 1000 денежных призов по 100 000 рублей.

Ознакомиться с номерами сертификатов счастливчиков можно на официальном сайте розыгрыша. Фото: Pixabay.com

В четверг, 14 октября, правительство РФ подвело итоги розыгрыша денежных призов среди привившихся от COVID-19. На данный момент, номера 499 сертификатов победителей опубликованы на сайте бонусзаздоровье.рф.

Напомним, розыгрыш проводился среди россиян старше 18 лет, получивших сертификат о вакцинации. Розыгрыш первого тиража прошел 14 сентября. Всего разыграли 1000 денежных призов по 100 000 рублей.

Напомним, «Курьер.Среда» сообщал ранее, что информация о призе также доступна в личном кабинете на сайте "госуслуги". Чтобы получить средства, победителям необходимо будет ввести данные своей карты "МИР". Если такой карты у людей нет, то придется ее оформить, обратившись в любой банк. Со дня проведения розыгрыша и до оформления карты не должно пройти 3 месяца иначе деньги пропадут. Выплаты призерам будут производиться в течение полугода с даты проведения розыгрыша.

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призрозыгрышвакцинация
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