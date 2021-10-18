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18.10
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Я в разводе, у нас общая дочь, достаточно взрослая уже. У нее серьезное заболевание, которое не лечится

8:44:5110/18/2021
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Бывший платит алименты, по договору, но сумма там, мягко говоря, смешная, ещё и выступает, что он платит регулярно и ничем нам не обязан по сути. Мы практически не общаемся с ним, дочери он даже по телефону не звонит. И тут от общих знакомых я узнаю.

Ребенок тяжело болеет. Фото: Pixabay

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Аноним:

Хочу узнать мнение людей, и как на это реагировать. Я в разводе, у нас общая дочь, достаточно взрослая уже. У нее серьезное заболевание, которое не лечится. Постоянно принимаем лекарства, ходим по врачам, но не суть. Бывший платит алименты, по договору, но сумма там, мягко говоря, смешная, ещё и выступает, что он платит регулярно и ничем нам не обязан по сути. Мы практически не общаемся с ним, дочери он даже по телефону не звонит. И тут от общих знакомых я узнаю, что оказывается он покупает дочке лекарства дорогие, полностью одел ее к зиме, возит ее на лечение, да и вообще все делает, типа идеальный отец. Я знала раньше, что он любит приврать, но чтобы до такой степени...

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алиментыподдержкабольная дочь
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