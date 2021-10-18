Какая сегодня магнитная буря: даты геоударов в конце октября и в ноябре 2021 года? Что нельзя делать и как облегчить состояние метеочувствительным?

Периодически происходящие магнитные бури являются большой угрозой для самочувствия человека. Во время этого природного события случаются частые перепады настроения, повышается раздражительность, что может спровоцировать конфликт. Сильнее всего магнитные бури сказываются на здоровье пожилых людей и метеозависимых граждан. Поэтому всем людям, а особенно тем, кто находится в зоне риска, стоит тщательно следить за календарем магнитных бурь, чтобы заранее иметь возможность к ним подготовиться.
Самые сильные магнитные бури осени.
Мощная магнитная буря случится 18 и 19 октября. Геомагнитный всплеск будет очень мощный, спадать его влияние начнет только к 21 октября.
Магнитные бури в октябре начнутся с 17 числа и продлятся до 21 включительно.
Космический шторм в октябре обещают 11, 15, 18, 25 ноября.
Как магнитная буря влияет на здоровье.
На здоровье магнитные бури оказывают огромное влияние. Такие симптомы, как головная боль, головокружение, тошнота, сонливость, слабость знакомы в этот период многим людям. Бывает и такое, что магнитная буря провоцирует мигрень. Самое страшное, что может произойти в организме человека во время магнитной бури - это инфаркт или инсульт.
В дни космического шторма лучше запастись медикаментами, ограничить себя в чрезмерной физической активности, больше гулять и отдыхать. Сохранять спокойствие и не нервничать, провести день размеренно, без спешки и самонакручивания, а также тщательно следить за сигналами подаваемыми организмом и моментально на них реагировать.