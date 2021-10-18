Стало известно, как в Пермском крае подросток, устроивший стрельбу, пронес оружие в школу

Как стало известно на 18 октября, 12-летний мальчик взял «Сайгу М3», которая зарегистрирована на отца, спрятал ее под куртку и так прошел в здание. Отметим, подросток прошел через турникет. В Сарсинской школе не установлены рамки металлодетектора. Охранник школьника даже не видел, так как он в этот момент переодевался. Добавим, сотрудники ЧОПа «Октябрьский щит», которые охраняют школу, заступают на смену в 8 утра, а в ночное время за школой присматривает обычный вахтер.
Как потом выяснилось, охрана среагировала после звуков выстрелов в коридоре, сторож побежал нажимать тревожную кнопку. Однако, защищать школу от нападения поспешила быстрее директор. Именно она "обезоружила" мальчика, поговорила с ним и заставила его сдать оружие. А ЧОП «Октябрьский щит» ждет проверка.