В Новосибирске сотрудницу полиции задержали с мефедроном

18 октября Заельцовским следственным комитетом по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 29-летней сотрудницы полиции по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ).
Как стало известно, с 14 по 15 октября обвиняемая, состоящая в должности инспектора одного из подразделений ГУ МВД России по Новосибирской области, на территории города незаконно приобрела и хранила у себя без цели сбыта наркотическое средство мефедрон массой 2,90 г., что составляет крупный размер.
15 октября вблизи дома 47 по улице Линейная города Новосибирска она была задержана сотрудниками полиции.
На данный момент бывшая сотрудница находится под домашним арестом. По данному факту в ГУ МВД России по Новосибирской области проводится служебная проверка, сообщает пресс-служба ведомства.