В рубрику "Сообщи свои новости" написала жительница Бердска:
Пару дней назад один паренёк сказал мне, что у меня красивые глаза, много улыбался и смотрел в мою сторону, но дальше этого комплимента общение не продвинулось. Вот я думаю, для чего вы мужики так делаете? Если у тебя есть девушка или жена, то зачем вообще другим давать какой-то повод, а если одинок, то почему общение не продолжить? Теперь кручу в голове мысли, что комплимент про красивые глаза говорят на самом деле не красивым женщинам, чтобы не обидеть, её и так природа обделила красотой. Я считаю этот типа комплимент оскорблением, мы ждём от вас не просто слов, но и действий. А вы скажете красивых фраз и пошли дальше забыв, а мы одинокие женщины плачем в подушку по ночам. Хотя что со мной не понимаю, вроде не весна, чтобы щепка на щепку лезла, но этот случай из моей головы не выходит.