Заместителя министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Владимира Нормайкина задержали

18 октября, с утра, на рабочем месте заместителя министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области силовики провели обыск, а после Владимира Нормайкина вывели из здания в наручниках, сообщили в региональном министерстве.
Официально в Министерстве ЖКХ и энергетики НГС сообщили о том, на данный момент правоохранительные органы проводят расследования с участием временно исполняющего обязанности министра ЖКХ Владимира Нормайкина.
Новосибирцы связывают это задержание с проблемами в реализации проекта «Чистая питьевая вода».
Отметим, что проект проходит с нарушениями закона в плане конкурентной среды при закупках и реализации. Это привело к значительному удорожанию и потере качества продукта: люди не получали воды того качества, которая была предусмотрена проектом «Чистая питьевая вода».
Вся главная проблема заключается в коррупционной составляющей.