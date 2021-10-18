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18.10
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Заместителя министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Владимира Нормайкина задержали

9:20:0710/18/2021
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Его подозревают в коррупции и нарушении закона.

По подозрению в коррупции, Нормайкина задержали и будут вести расследование. Фото: Pixabay.com

18 октября, с утра, на рабочем месте заместителя министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области силовики провели обыск, а после Владимира Нормайкина вывели из здания в наручниках, сообщили в региональном министерстве.

Официально в Министерстве ЖКХ и энергетики НГС сообщили о том, на данный момент правоохранительные органы проводят расследования с участием временно исполняющего обязанности министра ЖКХ Владимира Нормайкина.

Новосибирцы связывают это задержание с проблемами в реализации проекта «Чистая питьевая вода».

Отметим, что проект проходит с нарушениями закона в плане конкурентной среды при закупках и реализации. Это привело к значительному удорожанию и потере качества продукта: люди не получали воды того качества, которая была предусмотрена проектом «Чистая питьевая вода».
Вся главная проблема заключается в коррупционной составляющей.

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расследованиекоррупциясуд
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