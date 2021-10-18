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Оперштаб России озвучил новую страшную статистику по коронавирусу за сутки 18 октября

9:35:4410/18/2021
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Общее число выявленных больных коронавирусом в стране стало составлять 8 027 012 человек.

Статистика коронавируса по России заставляет ужаснуться многих экспертов. Фото: Pixabay.com

На 18 октября на территории России было выявлено 34 325 новых подтвержденных случаев заражения. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Такого большого количества ковидных пациентов не было за все время пандемии, даже в самый ее пик.

По данным ведомства, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 8 027 012.

Стоит отметить, что за сутки в России от COVID-19 скончались 998 пациентов, что на одного пациента меньше, чем в минувшую пятницу), также суммарное количество летальных исходов достигло 224 310 человек.

Добавим, в стране 7 017 055 человек вылечились от нового заболевания, 16 431 из которых — за прошедшие сутки.

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