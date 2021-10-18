Оперштаб России озвучил новую страшную статистику по коронавирусу за сутки 18 октября

На 18 октября на территории России было выявлено 34 325 новых подтвержденных случаев заражения. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Такого большого количества ковидных пациентов не было за все время пандемии, даже в самый ее пик.
По данным ведомства, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 8 027 012.
Стоит отметить, что за сутки в России от COVID-19 скончались 998 пациентов, что на одного пациента меньше, чем в минувшую пятницу), также суммарное количество летальных исходов достигло 224 310 человек.
Добавим, в стране 7 017 055 человек вылечились от нового заболевания, 16 431 из которых — за прошедшие сутки.