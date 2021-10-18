В Оренбуржье семилетняя девочка отравилась паленым алкоголем

Уже вторую неделю ситуация с суррогатным алкоголем в Оренбургской области никак не может нормализоваться. На сегодняшний день стало известно, что семилетняя девочка в городе Гае, отравилась некачественным алкоголем и попала в больницу. Об этом пишет Следственный комитет по России на своем сайте.
По информации правоохранительных органов, девочка пила спиртное на улице.
Девочка поступила в приемное отделение больницы города Новотроицка с отравлением 17 октября в 8 утра. Ей поставили диагноз «отравление суррогатным алкоголем».
Детали расследования поражают: совсем юная школьница распивала алкоголь за день до этого в компании сверстников. Уже к ночи ее состояние ухудшилось. На данный момент девочке оказали своевременную медицинскую помощь, и она выписана домой.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» сообщал, что после отравления алкоголем в Оренбургской области погибли 35 человек. Также сообщается о 64 пострадавших. На ИВЛ остаются три пациента. В стационаре лечатся 16 человек, 13 наблюдаются амбулаторно