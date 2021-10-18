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«В меня вселился Бог»: Новые подробности о стрельбе в школе 12-летним шестиклассником в Пермском крае рассказала мама ученика

10:30:3410/18/2021,Дарья Костина
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Следственный комитет возбудил уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».


18 октября шестилассник устроил стрельбу в школе в поселке Сарс Октябрьского района. Фото: МБОУ «Сарсинская СОШ им. А.М. Карпова»

Не прошло и месяца после трагедии в Пермском университете, где студент юрфака расстрелял студентов. Тогда погибло шесть человек, почти 50 оказались ранены. И вот, Пермский край снова «прогремел» на всю страну: сегодня, 18 октября шестиклассник устроил в родной школе стрельбу. ЧП произошло в школе в поселке Сарс Октябрьского района. 12-летний ученик пришел в школу с оружием и сделал два выстрела в потолок и стену с криками «В меня вселился Бог!». Как сообщили в полиции, никто не пострадал.

- Сегодня около 8:00 в отдел полиции Октябрьского городского округа Пермского края поступило сообщение о том, что в школе несовершеннолетний произвел 2 выстрела из оружия в стену и потолок. В результате происшествия никто не пострадал. Подросток задержан. Им оказался ученик 6 класса этой школы. Устанавливаются мотивы его поступка и источник приобретения оружия, - говорилось в официальном сообщении ведомства.

Мальчика остановила директор школы Галина Зайцева: она попросила ученика зайти к себе в кабинет. По одной из версий, на отчаянный поступок подросток решился из-за того, что его обижала одноклассница. Ранее папа мальчика делился с журналистами, что общался с сыном каждый день, но накануне трагедии не дозвонился до сына.

«Курьер.Среда» связался с мамой одного из учеников школы - Анастасией Малухиной. Женщина рассказала, при стрельбе дети не пострадали, только сильно напугались. А еще Анастасия сообщила: подросток был агрессивным и даже не раз грозил расправой ученикам.

- Мой сын в параллельном классе учится. Знаю, что мальчик был агрессивным. Дети с ним сталкивались на улице и он им часто угрожал, говорил, что зарежет даже. Сегодня никто не пострадал, - поделилась Анастасия Малухина.

Мама ученика школы также поделилась, что на вахте всегда сидит охрана, а девочку, которой 12-летний стрелок хотел якобы отомстить, Анастасия тоже знает: семья живет по соседству.

Известно, что следственный комитет возбудил уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В ближайшее время «Курьер.Среда» свяжется с родными мальчика, следите за новостями.

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школастрельбаПермский крайшестиклассник
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