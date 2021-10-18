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В Екатеринбурге соседи издевались над многодетной матерью и пытались заразить ее коронавирусом

10:31:1210/18/2021
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Женщина написала на «шутников» заявление в полицию.

Что грозит шумным соседям, неизвестно. Фото: Pixabay.com

В правоохранительные органы Екатеринбурга пришла с жалобами многодетная мать, которая написала заявление на своих соседей. Женщина уверяет, что они намеренно пытались заразить ее коронавирусом. Об этом сообщает Е1.RU.

Как рассказала потерпевшая, соседи устроили шумную вечеринку после 23:00. Многодетная мать не решилась выйти на разговор, так как зачинщики праздника были уже пьяны, но перенесла его на утро.

Но даже с утра следующего дня сосед был все еще не трезв, мужчина пришел на беседу без маски. А после этого соседи прислали женщине фото положительного теста на коронавирус, пожелали ей здоровья и предупредили, чтобы она берегла себя.

Женщина отметила, что соседи специально согласились поговорить с ней, зная, что она может заразиться.

Ранее сообщалось, что учительница начальной школы из Калифорнии, не прошедшая вакцинацию и инфицированная коронавирусом, заразила половину своих учеников (26 человек).

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