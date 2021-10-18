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Первую нитку «Северного потока-2» заполнили газом

11:03:5510/18/2021
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Объем технического газа, который пустили в трубопровод — 177 миллионов кубометров.

"Северный поток-2" поможет Европе справиться с энергетическим кризисом. Фото: PxHere

В газопровод «Северный поток-2» начали запускать технический газ, для того, чтобы проверить исправность оборудования.

Объем газа, закачанного в первую нитку трубопровода — 177 миллионов кубометров. Об этом сообщил оператор Nord Stream 2 AG. Давление в газопроводе поддерживается на уровне 103 бар, его достаточно, чтобы начать транспорт энергоносителя.

Окончательное разрешение от Германии — последний шаг на пути к запуску газопровода «Северного потока-2». Об этом уже заявлял посол России в Великобритании Андрей Келин. Дипломат подчеркнул, что газопровод полностью готов к транспортировке газа в Европу. Однако процесс сертификации «Северного потока-2» может занять несколько месяцев.

Первая нитка газопровода была окончательно уложена еще в июне 2021 года, вторая — в сентябре. В «Газпроме» заявили, что планируют начать поставлять газ до конца этого года. Первый пробный пуск был произведен 4 октября.

В Европе наблюдается кризис связанный с повешенным спросом на газ - хранилища не заполнены, поставки производятся с перебоями.

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газопроводтехнический газпробный пуск«Газпром»
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