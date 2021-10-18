Первую нитку «Северного потока-2» заполнили газом

В газопровод «Северный поток-2» начали запускать технический газ, для того, чтобы проверить исправность оборудования.
Объем газа, закачанного в первую нитку трубопровода — 177 миллионов кубометров. Об этом сообщил оператор Nord Stream 2 AG. Давление в газопроводе поддерживается на уровне 103 бар, его достаточно, чтобы начать транспорт энергоносителя.
Окончательное разрешение от Германии — последний шаг на пути к запуску газопровода «Северного потока-2». Об этом уже заявлял посол России в Великобритании Андрей Келин. Дипломат подчеркнул, что газопровод полностью готов к транспортировке газа в Европу. Однако процесс сертификации «Северного потока-2» может занять несколько месяцев.
Первая нитка газопровода была окончательно уложена еще в июне 2021 года, вторая — в сентябре. В «Газпроме» заявили, что планируют начать поставлять газ до конца этого года. Первый пробный пуск был произведен 4 октября.
В Европе наблюдается кризис связанный с повешенным спросом на газ - хранилища не заполнены, поставки производятся с перебоями.