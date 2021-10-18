Совету ветеранов цементного завода Искитима исполнилось 35 лет

Сегодня на учете ветеранской организации числится около 500 пенсионеров, в активе – 11 человек. Как и прежде, совет ветеранов является связующим звеном между поколениями: его команда не теряет контакт с родным предприятием, остается неотъемлемой частью коллектива. Члены совета проявляют активную гражданскую позицию, участвуют в ежегодных городских и заводских мероприятиях, заботятся о своих товарищах, занимаются патриотическим воспитанием молодежи.
В юбилейный вечер в адрес виновников торжества прозвучало немало добрых слов и поздравлений. Наградами за многолетний добросовестный труд, активную общественную позицию отмечены десятки цементников. Заместитель главы администрации города Светлана Ковалевская вручила памятные нагрудные знаки «Новосибирск – город трудовой доблести» труженикам тыла Марии Ивановне Папортной и Евдокии Семеновне Паншиной, еще семь ветеранов завода приняли аналогичные награды на дому.
Председатель совета ветеранов города Искитима Николай Небрачный поздравил коллег с юбилейной датой, поблагодарил за труд и вручил награды. Семен Доманов за вклад в развитие ветеранского движения удостоен высшей награды областной ветеранской организации – почетного знака, учрежденного в честь 100-летия основателя ветеранского движения области Александра Николаева. Почетными грамотами награждены председатель заводской «первички» Надежда Федоренко, а также Надежда Агеева, Валентина Учанова, Галина Белоус, Нина Савина, Людмила Постникова и Владимир Касенкин. Благодарственного письма удостоен управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун за понимание проблем и большую помощь совету ветеранов, заботу о людях старшего поколения. В ходе церемонии награждения были вручены благодарственные письма предприятия и заводского совета ветеранов.
«Совет ветеранов цементного завода является одной из старейших и многочисленных ветеранских организаций в Искитиме. Мы делаем все, чтобы наши пенсионеры ощущали поддержку и внимание, чтобы на предприятии сохранялась преемственность поколений, а работники знали его историю. И ваш вклад в решение этих задач весьма значителен: вы передаете молодежи свой бесценный опыт и лучшие традиции прежних лет, учите товарищеской поддержке и преданности общему делу, занимаетесь патриотическим воспитанием подрастающего поколения», – подчеркнул в поздравительной речи Владимир Скакун.
Подарком для активистов стал праздничный концерт творческих коллективов Центра дополнительного образования детей г. Искитима. По многолетней традиции ветераны завода получили к Международному дню пожилых людей денежные выплаты, для удобства получателей и с целью соблюдения противоэпидемических мер денежные средства перечислены в безналичной форме.
А 8 октября для совета ветеранов была организована поездка в музейный комплекс «Сузун-завод. Монетный двор», который является одним из крупнейших филиалов Новосибирского государственного краеведческого музея. Цементники познакомились с процессом производства монет, побывали в одном из цехов Сузунского медеплавильного завода XVIII века и посетили музей сибирской народной иконы. Экскурсия очень понравилась ветеранам, они поблагодарили администрацию завода за организацию досуга и уже планируют следующую поездку.
Материалы предоставлены пресс-службой АО «Искитимцемент»