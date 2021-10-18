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Многодетная мать застрелила соседа за отказ поцеловаться на глазах его подруги

11:26:0410/18/2021
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Его подруга вызвала полицию, правоохранители задержали любвиобильную женщину. Она признала свою вину.

Американка разозлилась на соседа и убила его. Фото: Rolling Meadows Police Department

Жительница американского города Роллинг-Медоус, штат Иллинойс, убила соседа по квартире после того, как тот отказался целоваться с ней на глазах у своей возлюбленной. Об этом сообщает издание New York Post.

28-летняя Клаудиа Ресендиз-Флорез заселилась в квартиру, в которой уже жили 29-летний Джеймс П. Джонс  со своей девушкой. В один день все трое собрались за столом и распивали спиртные напитки. Клаудиа потребовала, чтобы мужчина ее поцеловал на глазах его гражданской жены, но он ответил отказом. Тогда девушка захотела, чтобы ее поцеловала подруга соседа на его глазах, но получила еще один отказ.

Клаудиа снова стала просить поцелуй от соседа, в ответ на повторный отказ выхватила пистолет из-под его подушки и направила в соседа. Попытка отнять оружие не удалась — девушка выстрелила в грудь Джонса. Его подруга вызвала полицию, правоохранители задержали неугомонную женщину, которая произвела выстрел.

Она признала свою вину. У задержанной трое детей, ее не выпустили под залог, а оставили за решеткой дожидаться суда.

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