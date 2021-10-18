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В Астрахани арестовали сбежавшего из колонии, который изнасиловал школьницу и женщину

12:52:0610/18/2021
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Также уголовное дело о халатности возбуждено в отношении начальника колонии, откуда смог сбежать Милохов.

В Астрахани на два месяца арестовали насильника. Фото: Pxfuel

В Кировском районном суде Астрахани прошло заседание, на котором была избрана мера пресечения для задержанного 15 октября Дмитрия Милохина, которого подозревают в двух изнасилованиях. Ранее подозреваемый сбежал из Ульяновской колонии поселения. О решении суда стало известно из сообщения СУ СКР по региону.

- Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, - сообщил представитель СК для РИА Новости.

Дмитрий Милохов сбежал из колонии поселения, расположенной в Ульяновской области. Он был осужден за имущественное преступление. 10 октября Милохов в Волгограде напал на 15-летнюю школьницу и изнасиловал ее. Спустя 4 дня беглец напал на женщину в Астрахани, отобрал у нее мобильный телефон, и, под угрозой убийства, изнасиловал, сообщал "Курьер.Среда".

Задержание проводилось 15 октября. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об разбойном нападении, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера. Также уголовное дело о халатности возбуждено в отношении начальника колонии, откуда смог сбежать Милохов.

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арестразбойизнасилованиеуголовное делоДмитрий Милохов
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