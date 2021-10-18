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18.10
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Задержан третий сбежавший из психбольницы опасный преступник на Кубани

12:07:0510/18/2021
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Три пациента психушки, в которой находятся приговоренные к принудительному лечению, сбежали утром 13 октября. Они перепилили решетку  на окне.

Задержан последний из трех пациентов, сбежавших из психбольницы на Кубани. Фото: Рixabay

Третий сбежавший из психиатрической больницы осужденный задержан в Краснодаре. Он попался на кражи велосипеда, рассказали 18 октября в пресс-службе краевого главка МВД.

"Задержан последний сбежавший из специализированного лечебного учреждения в Краснодаре. 40-летнего мужчину доставили в отдел полиции Курганинска по подозрению в краже велосипеда, который стоял возле местной художественной школы", - уточнили в полицейском ведомстве.

Он добрался в город автостопом, ворованный велосипед хотел продать.

Вскоре задержанного снова поместят в психушку.

Три пациента психиатрической больницы Краснодара, в которой находятся опасные преступники, приговоренные к принудительному лечению, сбежали утром 13 октября. Они перепилили решетку  на окне. Одного обнаружили в Адыгее, где он живет, второго задержали в поселке Знаменский на Кубани.

Губернатор Краснодарского края поручил провести служебную проверку по факту побега пациентов.

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