Задержан третий сбежавший из психбольницы опасный преступник на Кубани

Третий сбежавший из психиатрической больницы осужденный задержан в Краснодаре. Он попался на кражи велосипеда, рассказали 18 октября в пресс-службе краевого главка МВД.
"Задержан последний сбежавший из специализированного лечебного учреждения в Краснодаре. 40-летнего мужчину доставили в отдел полиции Курганинска по подозрению в краже велосипеда, который стоял возле местной художественной школы", - уточнили в полицейском ведомстве.
Он добрался в город автостопом, ворованный велосипед хотел продать.
Вскоре задержанного снова поместят в психушку.
Три пациента психиатрической больницы Краснодара, в которой находятся опасные преступники, приговоренные к принудительному лечению, сбежали утром 13 октября. Они перепилили решетку на окне. Одного обнаружили в Адыгее, где он живет, второго задержали в поселке Знаменский на Кубани.
Губернатор Краснодарского края поручил провести служебную проверку по факту побега пациентов.