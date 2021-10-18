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Потерявшихся после стрельбы шестиклассника в школе Пермского края детей нашли полицейские

12:34:0610/18/2021
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В полицию обратилась одна родительница, которая не могла найти детей, спрятавшихся, как только в школе раздались выстрелы.

В Пермском крае шестиклассник стрелял в школе. Фото: Следком

В ГУ МВД Пермского края сообщили, что все дети, находившиеся в школе во время стрельбы находятся у родителей. В ведомстве подтвердили, что ранее поступало сообщение от местной жительницы, которая не могла найти своих детей, спрятавшихся во время стрельбы. Теперь они дома.

- Одна женщина обращалась, что не могла найти детей. Сейчас все найдены, все дома, все в порядке, все живы и здоровы. Никого в розыске сейчас нет, — рассказали в ведомстве для РИА Новости.

В соцсетях появилась информация, что некоторые родители не могут найти своих детей после стрельбы в школе. Ученики могли спрятаться от испуга где-нибудь и ждать, пока все закончится.

Как сообщал "Курьер.Среда", в понедельник, 18 октября, шестиклассник принес с собой оружие в Сарсинскую среднюю школу. Он выстрелил два раза — в стену и потолок. Подростка задержали.

Во время инцидента пострадал один школьник, получивший ссадины. В СК заведены уголовное дела, среди которых — о халатности и оказании услуг ненадлежащего качества.

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школастрельбадети спрятались
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