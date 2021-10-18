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Умер бывший госсекретарь США Колин Пауэлл

12:15:3010/18/2021
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Известный и влиятельный политик умер от осложнений вызываемого коронавирусом заболевания после полной вакцинации, рассказали в его семье.

Умер Колин Пауэлл. Фото: AP Photo/Eric Reichbaum
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл скончался в возрасте 84 лет, передает Reuters.

Известный и влиятельный политик умер 18 октября от осложнений вызываемого коронавирусом заболевания, рассказали в его семье.

Пауэлл занимал должность госсекретаря США в период первого срока президентства Джорджа Буша младшего (2001—2005).

«Генерал Колин Л. Пауэлл, бывший госсекретарь США и председатель Объединенного комитета начальников штабов, скончался сегодня утром из-за осложнений, связанных с Covid 19», - написала семья Пауэлла в Facebook, передает CNN.

«Мы потеряли замечательного и любящего мужа, отца, дедушку и великого американца», - сказали они, отметив, что он был полностью вакцинирован.

Пауэлл после службы во Вьетнаме стать первым чернокожим советником по национальной безопасности в конце президентства Рональда Рейгана, а также самым молодым и первым афроамериканским председателем Объединенного комитета начальников штабов при президенте Джордже Х.В. Куст.

Но его репутация будет навсегда запятнана, когда, будучи первым госсекретарем Джорджа Буша, он протолкнул ошибочные разведывательные данные в ООН, чтобы отстаивать войну в Ираке, которую он позже назовет «пятном» в своем послужном списке.

Хотя он так и не выдвинул заявку на Белый дом, когда Пауэлл был приведен к присяге госсекретарем Буша в 2001 году, он стал на сегодняшний день самым высокопоставленным чернокожим государственным чиновником в стране, заняв четвертое место в президентской линии преемственности.

У Пауэлла осталась жена Альма Вивиан (Джонсон) Пауэлл, на которой он женился в 1962 году, а также трое детей.

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чиновникскончалсякоронавирусгоссекретарь СШАКолин Пауэлл
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