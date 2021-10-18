В Новосибирске поймали на взятке в 2 млн рублей замминистра ЖКХ: Деньги от бизнесмена он получил за покровительство

Следственными органами Новосибирской области по факту получения и дачи взятки возбуждено уголовное дело против высокопоставленного чиновника, сообщили вечером 18 октября в региональном СКР.
Дело возбуждено против 55-летнего замминистра ЖКХ и энергетики Новосибирской области по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в особо крупном размере за общее покровительство по службе). Кроме того, фигурантом уголовного дела стал 62-летний учредитель компании по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично в особо крупном размере).
Как уточнили в Следственном комитете, с сентября по декабрь 2020 года чиновник по согласованию с предпринимателем способствовал тому, чтобы его фирма "соответствовала условиям конкурса на строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки в Новосибирской области". Замминистра лоббировал и другие интересы коммерсанта.
-11 января 2021 года с данной организацией был заключен договор. 18 октября, находясь в автомобиле учредителя организации, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области получил от последнего взятку в виде денег в сумме 2 млн 5 тыс. рублей - в особо крупном размере за общее покровительство по службе, - рассказали подробности в СК.
Оба фигуранта задержаны. Следователи собирают доказательную базу и устанавливают все обстоятельства "сделки".