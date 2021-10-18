Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
18.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Новосибирске поймали на взятке в 2 млн рублей замминистра ЖКХ: Деньги от бизнесмена он получил за покровительство

1:25:3510/18/2021
0

Чиновник способствовал тому, чтобы его фирма "соответствовала условиям конкурса на строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки в Новосибирской области". Задержан и коммерсант.

человек
Следственный комитет расследует дело о взятке высокопоставленному чиновнику. Фото: СКР

Следственными органами Новосибирской области по факту получения и дачи взятки возбуждено уголовное дело против высокопоставленного чиновника, сообщили вечером 18 октября в региональном СКР.

Дело возбуждено против 55-летнего замминистра ЖКХ и энергетики Новосибирской области по  ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в особо крупном размере за общее покровительство по службе). Кроме того, фигурантом уголовного дела стал 62-летний учредитель компании по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично в особо крупном размере).

Как уточнили в Следственном комитете, с сентября по декабрь 2020 года чиновник по согласованию с предпринимателем способствовал тому, чтобы его фирма "соответствовала условиям конкурса на строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки в Новосибирской области". Замминистра лоббировал и другие интересы коммерсанта.

-11 января 2021 года с данной организацией был заключен договор. 18 октября, находясь в автомобиле учредителя организации, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области получил от последнего взятку в виде денег в сумме 2 млн 5 тыс. рублей - в особо крупном размере за общее покровительство по службе, - рассказали подробности в СК.

Оба фигуранта задержаны. Следователи собирают доказательную базу и устанавливают все обстоятельства "сделки".

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
задержандача взяткифигурантзамминистра
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Кто мог слить информацию о "сделке"?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Новосибирске поймали на взятке в 2 млн рублей замминистра ЖКХ: Деньги от бизнесмена он получил за покровительство
1:25:35 10/18/2021
В Новосибирске поймали на взятке в 2 млн рублей замминистра ЖКХ: Деньги от бизнесмена он получил за покровительство
Как избежать высокой смертности от коронавируса в России, рассказал эксперт
1:04:20 10/18/2021
Как избежать высокой смертности от коронавируса в России, рассказал эксперт
Что можно делать в Полнолуние Охотника 20 октября 2021, чтобы разбогатеть, встретить свою любовь и чтобы дети были здоровы
1:00:38 10/18/2021
Что можно делать в Полнолуние Охотника 20 октября 2021, чтобы разбогатеть, встретить свою любовь и чтобы дети были здоровы
В Астрахани арестовали сбежавшего из колонии, который изнасиловал школьницу и женщину
12:52:06 10/18/2021
В Астрахани арестовали сбежавшего из колонии, который изнасиловал школьницу и женщину
Потерявшихся после стрельбы шестиклассника в школе Пермского края детей нашли полицейские
12:34:06 10/18/2021
Потерявшихся после стрельбы шестиклассника в школе Пермского края детей нашли полицейские
Умер бывший госсекретарь США Колин Пауэлл
12:15:30 10/18/2021
Умер бывший госсекретарь США Колин Пауэлл
Задержан третий сбежавший из психбольницы опасный преступник на Кубани
12:07:05 10/18/2021
Задержан третий сбежавший из психбольницы опасный преступник на Кубани
Можно ли 19 октября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти на день апостола Фомы?
12:00:51 10/18/2021
Можно ли 19 октября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти на день апостола Фомы?
Фермеры держали в рабстве несколько человек: Истощенные и избитые люди работали по 18 часов за еду
11:40:03 10/18/2021
Фермеры держали в рабстве несколько человек: Истощенные и избитые люди работали по 18 часов за еду
Многодетная мать застрелила соседа за отказ поцеловаться на глазах его подруги
11:26:04 10/18/2021
Многодетная мать застрелила соседа за отказ поцеловаться на глазах его подруги